https://1prime.ru/20240710/vsu-849979404.html

С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов

С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов - 10.07.2024, ПРАЙМ

С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов

Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:55+0300

2024-07-10T10:55+0300

2024-07-10T11:16+0300

россия

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским способом", сообщает агентство Forbes.Так, издание отмечает, что украинцы стали бороться с дронами противника, отстреливая их из автомата с заднего сиденья "винтажных" самолетов “Аэропракт А-22”. Согласно статье такой самолет идеально подходит для увеселительных воздушных прогулок.Несмотря на "несерьезность" данного самолета, издание пишет, что такой способ борьбы с российскими беспилотниками для ВСУ лучше, чем ничего. Отмечается, что украинцам далеко не всегда удается противостоять всем вражеским дронам.Полный текст татьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849972469.html

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россия, украина, сво, всу