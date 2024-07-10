https://1prime.ru/20240710/vsu-849979404.html
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов - 10.07.2024, ПРАЙМ
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов
Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:55+0300
2024-07-10T10:55+0300
2024-07-10T11:16+0300
россия
украина
сво
всу
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским способом", сообщает агентство Forbes.Так, издание отмечает, что украинцы стали бороться с дронами противника, отстреливая их из автомата с заднего сиденья "винтажных" самолетов “Аэропракт А-22”. Согласно статье такой самолет идеально подходит для увеселительных воздушных прогулок.Несмотря на "несерьезность" данного самолета, издание пишет, что такой способ борьбы с российскими беспилотниками для ВСУ лучше, чем ничего. Отмечается, что украинцам далеко не всегда удается противостоять всем вражеским дронам.Полный текст татьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240710/ukraina-849972469.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ, Вооружения
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов
Forbes: отчаявшиеся ВСУ используют "кукурузники" в борьбе с российскими дронами
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ
. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским способом", сообщает
агентство Forbes.
Так, издание отмечает, что украинцы стали бороться с дронами противника, отстреливая их из автомата с заднего сиденья "винтажных" самолетов “Аэропракт А-22”. Согласно статье такой самолет идеально подходит для увеселительных воздушных прогулок.
Несмотря на "несерьезность" данного самолета, издание пишет, что такой способ борьбы с российскими беспилотниками для ВСУ лучше, чем ничего. Отмечается, что украинцам далеко не всегда удается противостоять всем вражеским дронам.
Полный текст татьи читайте на ИноСМИ>>> Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине