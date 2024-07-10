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С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240710/vsu-849979404.html
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов - 10.07.2024, ПРАЙМ
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов
Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:55+0300
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россия
украина
сво
всу
вооружения
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским способом", сообщает агентство Forbes.Так, издание отмечает, что украинцы стали бороться с дронами противника, отстреливая их из автомата с заднего сиденья "винтажных" самолетов “Аэропракт А-22”. Согласно статье такой самолет идеально подходит для увеселительных воздушных прогулок.Несмотря на "несерьезность" данного самолета, издание пишет, что такой способ борьбы с российскими беспилотниками для ВСУ лучше, чем ничего. Отмечается, что украинцам далеко не всегда удается противостоять всем вражеским дронам.Полный текст татьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, украина, сво, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ, Вооружения
10:55 10.07.2024 (обновлено: 11:16 10.07.2024)
 
С автоматами на "кукурузниках": вот как ВСУ спасаются от российских дронов

Forbes: отчаявшиеся ВСУ используют "кукурузники" в борьбе с российскими дронами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за нехватки оружия и отчания вернулись во времена Первой мировой войны, начав обстреливать дроны противника "старым дедовским способом", сообщает агентство Forbes.
Так, издание отмечает, что украинцы стали бороться с дронами противника, отстреливая их из автомата с заднего сиденья "винтажных" самолетов “Аэропракт А-22”. Согласно статье такой самолет идеально подходит для увеселительных воздушных прогулок.
Несмотря на "несерьезность" данного самолета, издание пишет, что такой способ борьбы с российскими беспилотниками для ВСУ лучше, чем ничего. Отмечается, что украинцам далеко не всегда удается противостоять всем вражеским дронам.
Полный текст татьи читайте на ИноСМИ>>>
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