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ВТБ начал прием заявок на обновленную семейную ипотеку

ВТБ начал прием заявок на обновленную семейную ипотеку - 10.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ начал прием заявок на обновленную семейную ипотеку

ВТБ начал прием заявок на обновленную семейную ипотеку по ставке 6% для всех регионов страны, которую могут оформить россияне, воспитывающие одного ребенка в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:40+0300

2024-07-10T11:40+0300

2024-07-10T11:40+0300

втб

жилье

семейная ипотека

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ВТБ начал прием заявок на обновленную семейную ипотеку по ставке 6% для всех регионов страны, которую могут оформить россияне, воспитывающие одного ребенка в возрасте до 6 лет, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее сегодня Минфин сообщил, что семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока. "С 10 июля клиенты могут оформить в ВТБ заявки по новым условиям семейной ипотеки. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6% годовых", - говорится в сообщении. Отмечается, что все три категории заемщиков могут получить в ВТБ семейную ипотеку на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. "Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.) по договору подряда с использованием счета эскроу", - уточнили в пресс-службе банка. "В последний год семейная ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков - в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья", - приводится в сообщении комментарий начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.

https://1prime.ru/20240710/ipoteka-849974051.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, жилье, семейная ипотека