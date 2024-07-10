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Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - 10.07.2024, ПРАЙМ
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:02+0300
2024-07-10T14:02+0300
совфед
депутаты госдумы
запрет на выезд за границу
выезд за границу
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России.По новым правилам, парламентарии должны утверждать с руководством выезды за пределы России, за исключением служебных командировок. За игнорирование процедуры полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены до истечения срока созыва.Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
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совфед, депутаты госдумы, запрет на выезд за границу, выезд за границу
Совфед, депутаты Госдумы, запрет на выезд за границу, выезд за границу
14:02 10.07.2024
 
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России.
По новым правилам, парламентарии должны утверждать с руководством выезды за пределы России, за исключением служебных командировок. За игнорирование процедуры полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены до истечения срока созыва.
Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
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4 июля, 13:21
 
Совфеддепутаты Госдумызапрет на выезд за границувыезд за границу
 
 
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