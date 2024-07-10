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Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - 10.07.2024, ПРАЙМ

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:02+0300

2024-07-10T14:02+0300

2024-07-10T14:02+0300

совфед

депутаты госдумы

запрет на выезд за границу

выезд за границу

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России.По новым правилам, парламентарии должны утверждать с руководством выезды за пределы России, за исключением служебных командировок. За игнорирование процедуры полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены до истечения срока созыва.Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".

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совфед, депутаты госдумы, запрет на выезд за границу, выезд за границу