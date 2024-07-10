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Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - 10.07.2024, ПРАЙМ
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:02+0300
2024-07-10T14:02+0300
2024-07-10T14:02+0300
совфед
депутаты госдумы
запрет на выезд за границу
выезд за границу
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о досрочном прекращении полномочий российских парламентариев за несогласованный выезд из России.По новым правилам, парламентарии должны утверждать с руководством выезды за пределы России, за исключением служебных командировок. За игнорирование процедуры полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены до истечения срока созыва.Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
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совфед, депутаты госдумы, запрет на выезд за границу, выезд за границу
Совфед, депутаты Госдумы, запрет на выезд за границу, выезд за границу
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны