Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы

МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Планируемые изменения в системе налогообложения доходов физических лиц связаны не только с повышением НДФЛ для граждан с более высокими доходами, но и выстраиванием системы дополнительных выплат для семей с детьми с душевыми доходами, не превышающими 150% от прожиточного минимума.Эта выплата снизит для граждан из данных семей НДФЛ до 6% благодаря единовременному платежу по итогам года. Значит, семьям будут возвращены не менее 7% облагаемых налогом доходов.В отдельных случаях, когда речь будет идти о многодетных семьях с одним работающим родителем в регионах с высокой стоимостью прожиточного минимума, компенсация будет проводиться и для тех родителей, которые платят налог по ставке 15%.В экспертном сообществе такой механизм мы уже назвали ежегодной семейной выплатой. Президент России поддержал такой механизм определения размера этой выплаты, согласно которому в расчет принимаются облагаемые НДФЛ доходы, сложившиеся до всех остальных уже существующих налоговых вычетов (например, на оплату медицинских услуг, образования, занятий физкультурой и пр.)Это очень важное решение, направленное на поддержку семей с детьми. Наши экспертные расчеты показывали, что фиксация единого для всей страны размера дохода, для которого вводятся повышенные ставки НДФЛ, в северных территориях с высокой стоимостью жизни создавали ситуацию, когда единственный кормилец в семье мог стать плательщиком НДФЛ по повышенной ставке при достаточно скромном доходе в расчете на душу. Принятое решение исправляет эту ситуацию.Надеюсь, что это – не последнее решение, связанное с поддержкой работающих родителей. Когда семейная выплата заработает, будем прорабатывать и другие предложения, направленные на эту категорию.Автор – Лилия Овчарова, д.э.н., проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Планируемые изменения в системе налогообложения доходов физических лиц связаны не только с повышением НДФЛ для граждан с более высокими доходами, но и выстраиванием системы дополнительных выплат для семей с детьми с душевыми доходами, не превышающими 150% от прожиточного минимума.
Эта выплата снизит для граждан из данных семей НДФЛ до 6% благодаря единовременному платежу по итогам года. Значит, семьям будут возвращены не менее 7% облагаемых налогом доходов.
В отдельных случаях, когда речь будет идти о многодетных семьях с одним работающим родителем в регионах с высокой стоимостью прожиточного минимума, компенсация будет проводиться и для тех родителей, которые платят налог по ставке 15%.
В экспертном сообществе такой механизм мы уже назвали ежегодной семейной выплатой. Президент России поддержал такой механизм определения размера этой выплаты, согласно которому в расчет принимаются облагаемые НДФЛ доходы, сложившиеся до всех остальных уже существующих налоговых вычетов (например, на оплату медицинских услуг, образования, занятий физкультурой и пр.)
Это очень важное решение, направленное на поддержку семей с детьми. Наши экспертные расчеты показывали, что фиксация единого для всей страны размера дохода, для которого вводятся повышенные ставки НДФЛ, в северных территориях с высокой стоимостью жизни создавали ситуацию, когда единственный кормилец в семье мог стать плательщиком НДФЛ по повышенной ставке при достаточно скромном доходе в расчете на душу. Принятое решение исправляет эту ситуацию.
Надеюсь, что это – не последнее решение, связанное с поддержкой работающих родителей. Когда семейная выплата заработает, будем прорабатывать и другие предложения, направленные на эту категорию.
Автор – Лилия Овчарова, д.э.н., проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
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Вчера, 14:20
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