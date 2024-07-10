Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240710/vyplaty-849954231.html
Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы
Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы - 10.07.2024, ПРАЙМ
Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы
Планируемые изменения в системе налогообложения доходов физических лиц связаны не только с повышением НДФЛ для граждан с более высокими доходами, но и... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:05+0300
2024-07-10T05:05+0300
мнения аналитиков
имущественные налоги
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849954231.jpg?1720577101
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Планируемые изменения в системе налогообложения доходов физических лиц связаны не только с повышением НДФЛ для граждан с более высокими доходами, но и выстраиванием системы дополнительных выплат для семей с детьми с душевыми доходами, не превышающими 150% от прожиточного минимума.Эта выплата снизит для граждан из данных семей НДФЛ до 6% благодаря единовременному платежу по итогам года. Значит, семьям будут возвращены не менее 7% облагаемых налогом доходов.В отдельных случаях, когда речь будет идти о многодетных семьях с одним работающим родителем в регионах с высокой стоимостью прожиточного минимума, компенсация будет проводиться и для тех родителей, которые платят налог по ставке 15%.В экспертном сообществе такой механизм мы уже назвали ежегодной семейной выплатой. Президент России поддержал такой механизм определения размера этой выплаты, согласно которому в расчет принимаются облагаемые НДФЛ доходы, сложившиеся до всех остальных уже существующих налоговых вычетов (например, на оплату медицинских услуг, образования, занятий физкультурой и пр.)Это очень важное решение, направленное на поддержку семей с детьми. Наши экспертные расчеты показывали, что фиксация единого для всей страны размера дохода, для которого вводятся повышенные ставки НДФЛ, в северных территориях с высокой стоимостью жизни создавали ситуацию, когда единственный кормилец в семье мог стать плательщиком НДФЛ по повышенной ставке при достаточно скромном доходе в расчете на душу. Принятое решение исправляет эту ситуацию.Надеюсь, что это – не последнее решение, связанное с поддержкой работающих родителей. Когда семейная выплата заработает, будем прорабатывать и другие предложения, направленные на эту категорию.Автор – Лилия Овчарова, д.э.н., проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
https://1prime.ru/20240709/ndfl-849948786.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Лилия Овчарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849955123_0:157:1286:1443_100x100_80_0_0_32a8421d6dc50094b36e2ab3f912e7c2.jpg
Лилия Овчарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849955123_0:157:1286:1443_100x100_80_0_0_32a8421d6dc50094b36e2ab3f912e7c2.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, имущественные налоги, прогрессивная шкала ндфл
Мнения аналитиков, имущественные налоги, прогрессивная шкала НДФЛ
05:05 10.07.2024
 
Нашли решение. У кого с новым "налоговым пакетом" вырастут доходы

Экономист Овчарова: допдоход от повышения НДФЛ отдадут небогатым семьям с детьми

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Лилия Овчарова, д.э.н., проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
Лилия Овчарова
Проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
Все материалы
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Планируемые изменения в системе налогообложения доходов физических лиц связаны не только с повышением НДФЛ для граждан с более высокими доходами, но и выстраиванием системы дополнительных выплат для семей с детьми с душевыми доходами, не превышающими 150% от прожиточного минимума.
Эта выплата снизит для граждан из данных семей НДФЛ до 6% благодаря единовременному платежу по итогам года. Значит, семьям будут возвращены не менее 7% облагаемых налогом доходов.
В отдельных случаях, когда речь будет идти о многодетных семьях с одним работающим родителем в регионах с высокой стоимостью прожиточного минимума, компенсация будет проводиться и для тех родителей, которые платят налог по ставке 15%.
В экспертном сообществе такой механизм мы уже назвали ежегодной семейной выплатой. Президент России поддержал такой механизм определения размера этой выплаты, согласно которому в расчет принимаются облагаемые НДФЛ доходы, сложившиеся до всех остальных уже существующих налоговых вычетов (например, на оплату медицинских услуг, образования, занятий физкультурой и пр.)
Это очень важное решение, направленное на поддержку семей с детьми. Наши экспертные расчеты показывали, что фиксация единого для всей страны размера дохода, для которого вводятся повышенные ставки НДФЛ, в северных территориях с высокой стоимостью жизни создавали ситуацию, когда единственный кормилец в семье мог стать плательщиком НДФЛ по повышенной ставке при достаточно скромном доходе в расчете на душу. Принятое решение исправляет эту ситуацию.
Надеюсь, что это – не последнее решение, связанное с поддержкой работающих родителей. Когда семейная выплата заработает, будем прорабатывать и другие предложения, направленные на эту категорию.
Автор – Лилия Овчарова, д.э.н., проректор Высшей школы экономики, заместитель Председателя Общественного совета Минтруда
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Госдума приняла во II чтении проект о шкале НДФЛ со ставками от 13%
Вчера, 14:20

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковимущественные налогипрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала