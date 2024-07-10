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Шиншиллы и мокрые майки: раскрыт главный интерес россиян

Шиншиллы и мокрые майки: раскрыт главный интерес россиян - 10.07.2024, ПРАЙМ

Шиншиллы и мокрые майки: раскрыт главный интерес россиян

В знойную погоду граждане России интересуются тем, как спасти шиншиллу и насколько вредны мокрые майки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в "Яндексе" со... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:38+0300

2024-07-10T09:38+0300

2024-07-10T09:39+0300

россия

яндекс

аномальная жара

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В знойную погоду граждане России интересуются тем, как спасти шиншиллу и насколько вредны мокрые майки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в "Яндексе" со ссылкой на популярные запросы, поступающие севису "Нейро".Также уточняется, что в жару россияне задаются вопросом, какими способами пережить жару, что лучше пить и есть. Кроме того, в компании рассказали, что граждане также обеспокоены тем, как спасать в жару своих домашних питомцев. В компании рассказали, что россиянам интересно, обязаны ли предприятия сокращать рабочий день в жаркую погоду, а также как правильно пользоваться кондиционером в машине. Также уточняется, что пользователи задают "Нейро" необычные вопросы. Например, как законы физики могут помочь спастись от жары, почему летом жарко в шубе, можно ли в знойную погоду брызгать котов водой.

https://1prime.ru/20240702/taksi-849653916.html

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россия, яндекс, аномальная жара