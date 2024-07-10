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Юань открыл торги снижением

Юань открыл торги снижением - 10.07.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги снижением

Курс рубля в начале торгов стабилизируется против юаня: курс китайской валюты составляет 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов стабилизируется против юаня: курс китайской валюты составляет 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11,95 рубля.Курс с утра остается в узком коридоре 11,93-11,96 рубля за юань.

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