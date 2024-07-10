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Юань открыл торги снижением
Юань открыл торги снижением - 10.07.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги снижением
Курс рубля в начале торгов стабилизируется против юаня: курс китайской валюты составляет 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:06+0300
2024-07-10T10:06+0300
2024-07-10T10:15+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов стабилизируется против юаня: курс китайской валюты составляет 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11,95 рубля.Курс с утра остается в узком коридоре 11,93-11,96 рубля за юань.
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юань, рубль, курсы валют
Юань открыл торги снижением
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже стабилизируется около 11,95 рубля
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов стабилизируется против юаня: курс китайской валюты составляет 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11,95 рубля.
Курс с утра остается в узком коридоре 11,93-11,96 рубля за юань.