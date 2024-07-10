https://1prime.ru/20240710/yutub-849998251.html
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов - 10.07.2024, ПРАЙМ
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов
Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:12+0300
2024-07-10T18:12+0300
2024-07-10T18:12+0300
политика
россия
ркн
youtube
блокировка
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). "Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — сообщили в ведомстве. Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, в 2023 году было заблокировано 27 интернет-страниц на видеохостинге. В 2022 году было заблокировано 63 интернет-страницы, в 2021 – 21 ресурс, а в 2020 – 13.В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских госканалов, страницы писателей и артистов, которые поддерживают РФ и действия властей."Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", — отметили в ведомстве. При этом на сегодняшний день на просторах YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ*, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.* Экстремистское движение, запрещенное в России
https://1prime.ru/20240626/smi-849525927.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ркн, youtube, блокировка
Политика, РОССИЯ, РКН, YouTube, блокировка
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов
РКН: более 80 российских каналов заблокировал YouTube в 2024 году
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — сообщили в ведомстве.
Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, в 2023 году было заблокировано 27 интернет-страниц на видеохостинге. В 2022 году было заблокировано 63 интернет-страницы, в 2021 – 21 ресурс, а в 2020 – 13.
В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских госканалов, страницы писателей и артистов, которые поддерживают РФ и действия властей.
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
"Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", — отметили в ведомстве.
При этом на сегодняшний день на просторах YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ*, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
* Экстремистское движение, запрещенное в России