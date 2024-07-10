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YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов

YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов - 10.07.2024, ПРАЙМ

YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов

Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T18:12+0300

2024-07-10T18:12+0300

2024-07-10T18:12+0300

политика

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блокировка

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). "Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — сообщили в ведомстве. Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, в 2023 году было заблокировано 27 интернет-страниц на видеохостинге. В 2022 году было заблокировано 63 интернет-страницы, в 2021 – 21 ресурс, а в 2020 – 13.В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских госканалов, страницы писателей и артистов, которые поддерживают РФ и действия властей."Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", — отметили в ведомстве. При этом на сегодняшний день на просторах YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ*, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.* Экстремистское движение, запрещенное в России

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россия, ркн, youtube, блокировка