Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240710/yutub-849998251.html
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов - 10.07.2024, ПРАЙМ
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов
Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:12+0300
2024-07-10T18:12+0300
политика
россия
ркн
youtube
блокировка
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). "Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — сообщили в ведомстве. Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, в 2023 году было заблокировано 27 интернет-страниц на видеохостинге. В 2022 году было заблокировано 63 интернет-страницы, в 2021 – 21 ресурс, а в 2020 – 13.В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских госканалов, страницы писателей и артистов, которые поддерживают РФ и действия властей."Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", — отметили в ведомстве. При этом на сегодняшний день на просторах YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ*, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.* Экстремистское движение, запрещенное в России
https://1prime.ru/20240626/smi-849525927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ркн, youtube, блокировка
Политика, РОССИЯ, РКН, YouTube, блокировка
18:12 10.07.2024
 
YouTube в 2024 году заблокировал свыше 80 российских каналов

РКН: более 80 российских каналов заблокировал YouTube в 2024 году

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 80 каналов российских ресурсов заблокировал YouTube с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — сообщили в ведомстве.
Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, в 2023 году было заблокировано 27 интернет-страниц на видеохостинге. В 2022 году было заблокировано 63 интернет-страницы, в 2021 – 21 ресурс, а в 2020 – 13.
В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских госканалов, страницы писателей и артистов, которые поддерживают РФ и действия властей.
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
26 июня, 22:47
"Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", — отметили в ведомстве.
При этом на сегодняшний день на просторах YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ*, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
 
ПолитикаРОССИЯРКНYouTubeблокировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала