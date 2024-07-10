https://1prime.ru/20240710/zakharova-849975964.html

В МИД посоветовали уехавшим из России переключиться на свои новые отечества

В МИД посоветовали уехавшим из России переключиться на свои новые отечества - 10.07.2024, ПРАЙМ

В МИД посоветовали уехавшим из России переключиться на свои новые отечества

Тем, кто покинул Россию, стоит заниматься проблемами своего нового отечества. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:49+0300

2024-07-10T09:49+0300

2024-07-10T10:09+0300

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Тем, кто покинул Россию, стоит заниматься проблемами своего нового отечества. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вот, вы говорите, сейчас распространяются картинки, дети, ребенок, я тоже их видела, в том числе, и в исполнении наших отъехавших, которые не видят никаких других детей, кроме тех, которые им подсовывает киевский режим", — отметила дипломат.Захарова подчеркнула, что эти люди не видят страданий детей в своей родной стране и задается вопросом о том, почему они не замечают детей, страдающих в Донецке, Луганске, Мариуполе и близлежащих населенных пунктах.Захарова также указала на избирательность этих людей, которые переехали в другую страну и стали гражданами там, но не заботятся о том, что происходит на их новой родине. Вместо этого, они выбирают страны, политическая повестка которых сейчас актуальна.Дипломат заключила, что избравшим для себя новую родину не стоит беспокоиться о том, что происходит в России.Ранее певица Алла Пугачева, переехавшая в Израиль, опубликовала в своциальных сетях пост о попадании ракеты в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

https://1prime.ru/20240709/tragedii-849963502.html

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россия, мид, мария захарова