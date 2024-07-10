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Медведев призвал следить за справедливостью зарплат в России

Медведев призвал следить за справедливостью зарплат в России - 10.07.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал следить за справедливостью зарплат в России

Заработная плата курьера не должна быть больше, чем у инженера, нужно тщательно регулировать эту сферу, заявил заместитель председателя российского Совбеза,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:42+0300

2024-07-10T13:42+0300

2024-07-10T13:42+0300

россия

дмитрий медведев

реальные зарплаты

трудовое законодательство

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Заработная плата курьера не должна быть больше, чем у инженера, нужно тщательно регулировать эту сферу, заявил заместитель председателя российского Совбеза, лидер фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Здесь вот просто промелькнуло, что оплата труда курьера - она может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это не нормальная ситуация. Это, конечно, повод государству и нашей партии призадуматься о том, каким образом это все регулировать", - заявил он в ходе расширенного совещания по теме совершенствования трудового законодательства. Кроме того, председатель "Единой России" отметил, что реальное производство из жизни никуда не ушло, несмотря на всеобщую цифровизацию. По его словам, подобный дисбаланс заработных плат может привести к перетоку людей из одного сектора в другой, поэтому эта сфера требует четкого контроля.

https://1prime.ru/20240710/medvedev-849983115.html

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россия, дмитрий медведев, реальные зарплаты, трудовое законодательство