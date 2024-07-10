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Раскрыто, работники каких сфер чаще других досрочно погашают займы

Раскрыто, работники каких сфер чаще других досрочно погашают займы - 10.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, работники каких сфер чаще других досрочно погашают займы

Работники финансовой сферы, IT-отрасли и юристы в РФ чаще других частично или полностью гасили микрозаймы досрочно в период за январь-июнь 2024 года, следует из | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:37+0300

2024-07-10T05:37+0300

2024-07-10T05:37+0300

россия

займы

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работники финансовой сферы, IT-отрасли и юристы в РФ чаще других частично или полностью гасили микрозаймы досрочно в период за январь-июнь 2024 года, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Среди топ-3 сфер деятельности, представители которых наиболее активно вносят платежи по займам раньше срока, лидируют работники финансовой сферы, IT-отрасли и юристы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем пришлось 20,3%, 19,8% и 19,2% соответственно", - говорится в материалах. Онлайн-сервис выяснил, что в разрезе форм занятости доля досрочно погашенных займов выше среди тех, кто работает на себя в статусе индивидуального предпринимателя и самозанятых. Клиенты данного сегмента, как показало исследование, гасят займы досрочно в среднем в 29,4% случаев. Это на 15,2 процентного пункта больше, чем среди работающих по найму, и на 19,7 процентного пункта больше, чем среди пенсионеров. Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, у работающих на себя заемщиков "исторически выше общий уровень финансовой дисциплины". "Для них характерны тщательный просчет экономики займа и пользование заемными средствами с максимальной выгодой для себя. В свою очередь граждане пенсионного возраста, заранее планируя расходы и финансовые возможности, в целом более склонны придерживаться первоначальных сроков возврата заемных средств", - добавил он. Также, согласно исследованию, в гендерном разрезе доля займов с досрочным погашением оказалась выше у мужчин. В среднем, как указывается в материалах, они вносили платежи раньше срока по 36,3% займов от общего объема оформленных ими ссуд. Среди женщин данный показатель ниже на 7,4 процентного пункта. "Женщины в среднем чаще мужчин обращаются за займами для покрытия крупных, долгосрочных и стратегических расходов. Это предполагает финансовое планирование на более длительную перспективу. Как следствие, для них более актуально максимально долгое пользование заемными средствами", - поясняется в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, займы