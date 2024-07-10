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Новая ипотека не подстегнет покупать жилье, считают эксперты

Новая ипотека не подстегнет покупать жилье, считают эксперты - 10.07.2024, ПРАЙМ

Новая ипотека не подстегнет покупать жилье, считают эксперты

Как минимум 60% потенциальных ипотечных заемщиков пока отложили покупку жилья в России из-за за высоких цен на него, при этом программа семейной ипотеки после... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:08+0300

2024-07-10T17:08+0300

2024-07-10T17:09+0300

семейная ипотека

россия

жилье

недвижимость

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Как минимум 60% потенциальных ипотечных заемщиков пока отложили покупку жилья в России из-за за высоких цен на него, при этом программа семейной ипотеки после ее обновления вряд ли будет способствовать исправлению данной ситуации - ожидается, что спрос на нее снизится вдвое относительно середины лета, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В России продлили семейную ипотеку в России до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета. "Не менее 60% потенциальных ипотечных заемщиков пока отложили покупку недвижимости. Но реальная проблема не столько в ставках, сколько в ценах, которые повысились в 1,8-2 раза с начала действия льготных программ. Продление льготных программ означало бы дальнейший рост стоимости недвижимости, доступность которой за последние четыре года сильно упала", - отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустама Азизова, объем отложенных сделок примерно равняется общей сумме средств, которые население держит на депозитах, и составляет от 50 до 70 триллионов рублей. Азивов также отметил, что новые условия семейной ипотеки сократят возможность приобретения жилья в рамках программы. "Количество сделок по семейной ипотеке снизится вдвое относительно июня 2024 года, когда с помощью семейной ипотеки покупалось около 50% квартир", - добавил он. При этом главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко полагает, что предстоящее падение спроса по семейной ипотеке будет адаптационным, тем более что из-за рыночных ставок по ипотеке, превышающих 20%, найдется большое количество желающих воспользоваться программой, несмотря на ужесточение ее условий. "Можно предположить два этапа - адаптационное падение объема выдач по программе (июль-август) и восстановление, но не до уровня прежних значений. Темпы адаптации ИЖС пройдут быстрее, чем строительство многоквартирных домов в малых городах", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

семейная ипотека, россия, жилье, недвижимость