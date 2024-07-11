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Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров - 11.07.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 28%, до 13,97 миллиона человек, в июне рост составил 20,5%, говорится в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:02+0300
2024-07-11T12:02+0300
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 28%, до 13,97 миллиона человек, в июне рост составил 20,5%, говорится в сообщении группы. "Ключевые результаты июня 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27%", - говорится в сообщении. Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-июне перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 28%, до 13,97 миллиона человек.Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек, в июне рост перевозок составил 19,9%, отмечается в документе."Ключевые результаты группы "Аэрофлот" июня 2024 года… Объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-июне вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек.
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россия, аэрофлот
РОССИЯ, Аэрофлот
12:02 11.07.2024
 
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне увеличила перевозки пассажиров на 28%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 28%, до 13,97 миллиона человек, в июне рост составил 20,5%, говорится в сообщении группы.
"Ключевые результаты июня 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27%", - говорится в сообщении.
Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-июне перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 28%, до 13,97 миллиона человек.
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек, в июне рост перевозок составил 19,9%, отмечается в документе.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" июня 2024 года… Объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-июне вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек.
 
РОССИЯАэрофлот
 
 
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