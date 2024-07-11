https://1prime.ru/20240711/aeroflot-850014835.html

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров - 11.07.2024, ПРАЙМ

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 28%, до 13,97 миллиона человек, в июне рост составил 20,5%, говорится в... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:02+0300

2024-07-11T12:02+0300

2024-07-11T12:02+0300

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_254:0:3895:2048_1920x0_80_0_0_93e2d2f7ef487086ac3b4d051b6946ce.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 28%, до 13,97 миллиона человек, в июне рост составил 20,5%, говорится в сообщении группы. "Ключевые результаты июня 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27%", - говорится в сообщении. Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-июне перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 28%, до 13,97 миллиона человек.Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-июне 2024 года вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек, в июне рост перевозок составил 19,9%, отмечается в документе."Ключевые результаты группы "Аэрофлот" июня 2024 года… Объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-июне вырос на 21,4%, до 25,41 миллиона человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэрофлот