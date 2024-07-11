Потери продолжаются. Сбербанк толкает рынок "в пропасть"

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия среды. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,8%, поднявшись в район 85,8 доллара за баррель. Основным событием сегодняшнего дня для мировых рынков станет публикация статистики по инфляции в США, которая может оказать существенное влияние на оценки инвесторами траектории процентных ставок в Штатах и, соответственно, на их отношение к рисковым активам. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на данные по инфляции в Германии и заявкам на пособие по безработице в США.По итогам среды индекс Мосбиржи потерял порядка 2,6%, отступив до 2 976 пунктов. Сегодня на старте торгов негативная динамика российского рынка продолжится. Основным фактором снижения станет дивидендный гэп в акциях Сбербанка, которые имеют высокий вес в индексе. В результате, индекс Мосбиржи отступит на новые локальные максимумы и закрепится ниже 3000 пунктов, что будет говорит о развитии негативного сценария, в рамках которого целью снижения может стать район 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль прибавила 0,3%, поднявшись до 11,98 рубля. Сегодня ожидаем попыток рубля несколько отыграть потери предыдущих сессии, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако существенного роста национальной валюты, учитывая слабую поддержку со стороны экспортеров, ожидать не стоит. В результате, в текущих условиях китайская валюта продолжит торговаться чуть ниже 12 рублей. При этом в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, юань может попытаться выйти выше данной отметки.
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия среды. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 0,8%, поднявшись в район 85,8 доллара за баррель. Основным событием сегодняшнего дня для мировых рынков станет публикация статистики по инфляции в США, которая может оказать существенное влияние на оценки инвесторами траектории процентных ставок в Штатах и, соответственно, на их отношение к рисковым активам. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на данные по инфляции в Германии и заявкам на пособие по безработице в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи потерял порядка 2,6%, отступив до 2 976 пунктов. Сегодня на старте торгов негативная динамика российского рынка продолжится. Основным фактором снижения станет дивидендный гэп в акциях Сбербанка, которые имеют высокий вес в индексе. В результате, индекс Мосбиржи отступит на новые локальные максимумы и закрепится ниже 3000 пунктов, что будет говорит о развитии негативного сценария, в рамках которого целью снижения может стать район 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль прибавила 0,3%, поднявшись до 11,98 рубля. Сегодня ожидаем попыток рубля несколько отыграть потери предыдущих сессии, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако существенного роста национальной валюты, учитывая слабую поддержку со стороны экспортеров, ожидать не стоит. В результате, в текущих условиях китайская валюта продолжит торговаться чуть ниже 12 рублей. При этом в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, юань может попытаться выйти выше данной отметки.
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