Все внимание на акции Сбербанка

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил обрушение — на закрытии вечерки было уже 2942 п. и -3,6% за сутки. Тотальное падение последних дней привело индекс к уровням июля прошлого года. А сегодня еще предстоит пережить дивгэп Сбера — у акций большой вес в структуре индекса (16% на оба типа бумаг), а дивиденд 10%. Итого имеем влияние на индекс до 50 пунктов вниз. Поддержка у бенчмарка будет в районе 2890 п., а акции могут временно спикировать до 284 руб. Рынок сильно перепродан и отскок индекса МосБиржи к ранее пробитой поддержке на 3000 п. может не заставить себя долго ждать.Сильнее рынка вчера были бумаги золотодобытчика Селигдара (+1,6%). Но это лишь отскок после обвала вторника на 8%. Область годовых минимумов на круглых 50 руб. оказала поддержку.Слабее рынка оказались бумаги Мечела (-8,5%). Они очень волатильные и при сильном движении на широком рынке идут с кратным ускорением. Префы упали к 192 руб., а обычка была почти на 180 руб. Когда на рынке начнется восстановление, они также могут отскочить быстрее всех.А рубль остается стабильным, валютная волатильность пониженная. Биржевой юань чуть подрос на 0,3%, но остался ниже 12; внебиржевой доллар ушел под 88, а евро остался на 95,3. В ближайшие дни не исключается локальная коррекция инвалют вниз на пару процентов. В общем летний боковик продолжается.
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил обрушение — на закрытии вечерки было уже 2942 п. и -3,6% за сутки. Тотальное падение последних дней привело индекс к уровням июля прошлого года. А сегодня еще предстоит пережить дивгэп Сбера — у акций большой вес в структуре индекса (16% на оба типа бумаг), а дивиденд 10%. Итого имеем влияние на индекс до 50 пунктов вниз. Поддержка у бенчмарка будет в районе 2890 п., а акции могут временно спикировать до 284 руб. Рынок сильно перепродан и отскок индекса МосБиржи к ранее пробитой поддержке на 3000 п. может не заставить себя долго ждать.
Сильнее рынка вчера были бумаги золотодобытчика Селигдара (+1,6%). Но это лишь отскок после обвала вторника на 8%. Область годовых минимумов на круглых 50 руб. оказала поддержку.
Слабее рынка оказались бумаги Мечела (-8,5%). Они очень волатильные и при сильном движении на широком рынке идут с кратным ускорением. Префы упали к 192 руб., а обычка была почти на 180 руб. Когда на рынке начнется восстановление, они также могут отскочить быстрее всех.
А рубль остается стабильным, валютная волатильность пониженная. Биржевой юань чуть подрос на 0,3%, но остался ниже 12; внебиржевой доллар ушел под 88, а евро остался на 95,3. В ближайшие дни не исключается локальная коррекция инвалют вниз на пару процентов. В общем летний боковик продолжается.
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