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Все внимание на акции Сбербанка - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Все внимание на акции Сбербанка
Все внимание на акции Сбербанка - 11.07.2024, ПРАЙМ
Все внимание на акции Сбербанка
Индекс Мосбиржи продолжил обрушение — на закрытии вечерки было уже 2942 п. и -3,6% за сутки. Тотальное падение последних дней привело индекс к уровням июля... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:00+0300
2024-07-11T10:00+0300
мнения аналитиков
акции
рынки
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850008539.jpg?1720681224
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил обрушение — на закрытии вечерки было уже 2942 п. и -3,6% за сутки. Тотальное падение последних дней привело индекс к уровням июля прошлого года. А сегодня еще предстоит пережить дивгэп Сбера — у акций большой вес в структуре индекса (16% на оба типа бумаг), а дивиденд 10%. Итого имеем влияние на индекс до 50 пунктов вниз. Поддержка у бенчмарка будет в районе 2890 п., а акции могут временно спикировать до 284 руб. Рынок сильно перепродан и отскок индекса МосБиржи к ранее пробитой поддержке на 3000 п. может не заставить себя долго ждать.Сильнее рынка вчера были бумаги золотодобытчика Селигдара (+1,6%). Но это лишь отскок после обвала вторника на 8%. Область годовых минимумов на круглых 50 руб. оказала поддержку.Слабее рынка оказались бумаги Мечела (-8,5%). Они очень волатильные и при сильном движении на широком рынке идут с кратным ускорением. Префы упали к 192 руб., а обычка была почти на 180 руб. Когда на рынке начнется восстановление, они также могут отскочить быстрее всех.А рубль остается стабильным, валютная волатильность пониженная. Биржевой юань чуть подрос на 0,3%, но остался ниже 12; внебиржевой доллар ушел под 88, а евро остался на 95,3. В ближайшие дни не исключается локальная коррекция инвалют вниз на пару процентов. В общем летний боковик продолжается.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, рынки, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, Рынки, индекс Мосбиржи
10:00 11.07.2024
 

Все внимание на акции Сбербанка

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил обрушение — на закрытии вечерки было уже 2942 п. и -3,6% за сутки. Тотальное падение последних дней привело индекс к уровням июля прошлого года. А сегодня еще предстоит пережить дивгэп Сбера — у акций большой вес в структуре индекса (16% на оба типа бумаг), а дивиденд 10%. Итого имеем влияние на индекс до 50 пунктов вниз. Поддержка у бенчмарка будет в районе 2890 п., а акции могут временно спикировать до 284 руб. Рынок сильно перепродан и отскок индекса МосБиржи к ранее пробитой поддержке на 3000 п. может не заставить себя долго ждать.
Сильнее рынка вчера были бумаги золотодобытчика Селигдара (+1,6%). Но это лишь отскок после обвала вторника на 8%. Область годовых минимумов на круглых 50 руб. оказала поддержку.
Слабее рынка оказались бумаги Мечела (-8,5%). Они очень волатильные и при сильном движении на широком рынке идут с кратным ускорением. Префы упали к 192 руб., а обычка была почти на 180 руб. Когда на рынке начнется восстановление, они также могут отскочить быстрее всех.
А рубль остается стабильным, валютная волатильность пониженная. Биржевой юань чуть подрос на 0,3%, но остался ниже 12; внебиржевой доллар ушел под 88, а евро остался на 95,3. В ближайшие дни не исключается локальная коррекция инвалют вниз на пару процентов. В общем летний боковик продолжается.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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