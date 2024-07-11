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ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам
ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам - 11.07.2024, ПРАЙМ
ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам
Еврокомиссия в четверг одобрила изменения, предложенные Apple, чтобы открыть доступ к услугам бесконтактных платежей конкурентам системы Apple Pay в Европе,... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:02+0300
2024-07-11T14:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия в четверг одобрила изменения, предложенные Apple, чтобы открыть доступ к услугам бесконтактных платежей конкурентам системы Apple Pay в Европе, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. "Теперь конкуренты смогут эффективно конкурировать с Apple Pay в области мобильных платежей, совершаемых с использованием iPhone в магазинах Европы. Таким образом, у потребителей появился выбор между большим количеством безопасных и инновационных систем", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Ожидается, что новые обязательства Apple будут действовать в течение ближайших десяти лет, Комиссия будет контролировать их исполнение. Еврокомиссия в 2020 году начала расследование в отношении компании Apple, заподозрив ее в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке интеллектуальных мобильных устройств в Европе. В ЕК отмечали, что Apple своими действиями исключила конкурентов системы Apple Pay с рынка и ограничила свободу выбора потребителей.
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европа, apple
ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам
ЕК одобрила предложения Apple о доступе конкурентов к бесконтактным платежам
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия в четверг одобрила изменения, предложенные Apple, чтобы открыть доступ к услугам бесконтактных платежей конкурентам системы Apple Pay в Европе, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.
"Теперь конкуренты смогут эффективно конкурировать с Apple Pay в области мобильных платежей, совершаемых с использованием iPhone в магазинах Европы. Таким образом, у потребителей появился выбор между большим количеством безопасных и инновационных систем", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ожидается, что новые обязательства Apple будут действовать в течение ближайших десяти лет, Комиссия будет контролировать их исполнение.
Еврокомиссия в 2020 году начала расследование в отношении компании Apple, заподозрив ее в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке интеллектуальных мобильных устройств в Европе. В ЕК отмечали, что Apple своими действиями исключила конкурентов системы Apple Pay с рынка и ограничила свободу выбора потребителей.
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