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ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам

ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам - 11.07.2024, ПРАЙМ

ЕК разрешила Apple открыть конкурентам доступ к бесконтактным платежам

Еврокомиссия в четверг одобрила изменения, предложенные Apple, чтобы открыть доступ к услугам бесконтактных платежей конкурентам системы Apple Pay в Европе,... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:02+0300

2024-07-11T14:02+0300

2024-07-11T14:03+0300

европа

apple

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия в четверг одобрила изменения, предложенные Apple, чтобы открыть доступ к услугам бесконтактных платежей конкурентам системы Apple Pay в Европе, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. "Теперь конкуренты смогут эффективно конкурировать с Apple Pay в области мобильных платежей, совершаемых с использованием iPhone в магазинах Европы. Таким образом, у потребителей появился выбор между большим количеством безопасных и инновационных систем", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Ожидается, что новые обязательства Apple будут действовать в течение ближайших десяти лет, Комиссия будет контролировать их исполнение. Еврокомиссия в 2020 году начала расследование в отношении компании Apple, заподозрив ее в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке интеллектуальных мобильных устройств в Европе. В ЕК отмечали, что Apple своими действиями исключила конкурентов системы Apple Pay с рынка и ограничила свободу выбора потребителей.

https://1prime.ru/20240710/apple-849989697.html

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европа, apple