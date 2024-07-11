https://1prime.ru/20240711/arktika-850026182.html

Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах"

Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах" - 11.07.2024, ПРАЙМ

Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах"

США, Канада и Финляндия договорились о сотрудничестве в строительстве ледоколов, они хотят проецировать силу в полярных широтах. Об этом рассказал заместитель... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:31+0300

2024-07-11T17:31+0300

2024-07-11T17:31+0300

арктика

сша

финляндия

канада

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. США, Канада и Финляндия договорились о сотрудничестве в строительстве ледоколов, они хотят проецировать силу в полярных широтах. Об этом рассказал заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, три страны, желая догнать Россию и Китай, сформируют механизм сотрудничества в производстве ледоколов, так называемый "Ледяной пакт". Сингх пояснил, что стороны будут обмениваться информацией, взаимодействовать в подготовке рабочей силы и предлагать союзникам и партнерам закупать произведенные ледоколы.Он отметил, что соответствующий меморандум подпишут в конце года, к документу смогут присоединиться все желающие союзники и партнеры."Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - подчеркнул Сингх.Он добавил, что США также планируют многократно увеличить собственный флот.Ранее сообщалось, что Россия и Китай на фоне глобального потепления планируют вместе создать "новый шелковый путь" в Арктике. Как писало агентство "Прайм", новость переполошила Запад. Так, НАТО обеспокоили рост числа китайских судов на Севморпути, модернизация российского флота, а также общая слабость западных стран в этой сфере.

https://1prime.ru/20240702/arktika-849653140.html

арктика

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арктика, сша, финляндия, канада