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Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах" - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах"
Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах"
США, Канада и Финляндия договорились о сотрудничестве в строительстве ледоколов, они хотят проецировать силу в полярных широтах. Об этом рассказал заместитель... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:31+0300
2024-07-11T17:31+0300
арктика
сша
финляндия
канада
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. США, Канада и Финляндия договорились о сотрудничестве в строительстве ледоколов, они хотят проецировать силу в полярных широтах. Об этом рассказал заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, три страны, желая догнать Россию и Китай, сформируют механизм сотрудничества в производстве ледоколов, так называемый "Ледяной пакт". Сингх пояснил, что стороны будут обмениваться информацией, взаимодействовать в подготовке рабочей силы и предлагать союзникам и партнерам закупать произведенные ледоколы.Он отметил, что соответствующий меморандум подпишут в конце года, к документу смогут присоединиться все желающие союзники и партнеры."Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - подчеркнул Сингх.Он добавил, что США также планируют многократно увеличить собственный флот.Ранее сообщалось, что Россия и Китай на фоне глобального потепления планируют вместе создать "новый шелковый путь" в Арктике. Как писало агентство "Прайм", новость переполошила Запад. Так, НАТО обеспокоили рост числа китайских судов на Севморпути, модернизация российского флота, а также общая слабость западных стран в этой сфере.
https://1prime.ru/20240702/arktika-849653140.html
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арктика, сша, финляндия, канада
АРКТИКА, США, ФИНЛЯНДИЯ, КАНАДА
17:31 11.07.2024
 
Белый дом признал, что хочет "проецировать силу в полярных широтах"

Белый дом: США, Канада и Финляндия хотят "проецировать силу в полярных широтах"

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. США, Канада и Финляндия договорились о сотрудничестве в строительстве ледоколов, они хотят проецировать силу в полярных широтах. Об этом рассказал заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх.
По его словам, три страны, желая догнать Россию и Китай, сформируют механизм сотрудничества в производстве ледоколов, так называемый "Ледяной пакт". Сингх пояснил, что стороны будут обмениваться информацией, взаимодействовать в подготовке рабочей силы и предлагать союзникам и партнерам закупать произведенные ледоколы.
Он отметил, что соответствующий меморандум подпишут в конце года, к документу смогут присоединиться все желающие союзники и партнеры.
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2 июля, 11:12
"Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - подчеркнул Сингх.
Он добавил, что США также планируют многократно увеличить собственный флот.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай на фоне глобального потепления планируют вместе создать "новый шелковый путь" в Арктике. Как писало агентство "Прайм", новость переполошила Запад. Так, НАТО обеспокоили рост числа китайских судов на Севморпути, модернизация российского флота, а также общая слабость западных стран в этой сфере.
 
АРКТИКАСШАФИНЛЯНДИЯКАНАДА
 
 
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