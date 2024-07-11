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"АвтоВАЗ" начнет продажи Vesta c ESP и выпуск Niva с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" начнет продажи Vesta c ESP и выпуск Niva с подушками безопасности - 11.07.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начнет продажи Vesta c ESP и выпуск Niva с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta с системами ESP российского производства в третьем квартале, в четвертом квартале приступит к выпуску Niva с подушками... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:07+0300

2024-07-11T17:07+0300

2024-07-11T17:08+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta с системами ESP российского производства в третьем квартале, в четвертом квартале приступит к выпуску Niva с подушками безопасности, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский. "В третьем квартале стартует выпуск полнофункциональных версий Lada Vesta. Наконец-то на эту модель вернется ESP и связанные с ней другие функции. В частности, динамические линии разметки при движении задним ходом. Также машина получит датчики слепых зон, электроскладывания зеркал, передний парктроник и трехступенчатый подогрев кресел. Таким образом, Vesta окончательно вернет себе опции, которые были утрачены в связи с уходом партнера два года назад", - отметил он. Как уточнила компания, система ESP будет российского производства. "В третьем же квартале ждать продаж", - добавил Ильинский, отвечая на уточняющий вопрос. Также в третьем квартале - в сентябре - стартует производство Lada Aura на заводе в Тольятти. Планируемый объем производства - "несколько тысяч", отметил официальный представитель. Также на этот квартал намечено начало выпуска электромобиля e-Largus. "В четвертом квартале начнется выпуск семейства Niva с подушками безопасности", - рассказал Ильинский, уточнив, что классическая Lada Niva Legend получит комплектацию с подушкой безопасности для водителя, Niva Travel - как для водителя, так и переднего пассажира. "АвтоВАЗ" сохраняет планы начать производство Lada Niva Sport в конце года, также появятся более оснащенные модификации Lada Granta: с климат-контролем и круиз-контролем. "В конце осени выпустим первый миллионный автомобиль в новейшей истории "АвтоВАЗа" после ухода иностранного партнера", - добавил Ильинский. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз