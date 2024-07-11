Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240711/bank-850017536.html
ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров
ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров - 11.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров
ЦБ РФ в целях регулирования вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:19+0300
2024-07-11T13:19+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в целях регулирования вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, следует из соответствующего указания финансового регулятора. "Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Это предусмотрено указанием Банка России. Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом", - сообщает ЦБ. Кроме того, Банк России изменил для всех категорий клиентов порядок расчета нормативов покрытия риска, распространив их действие и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле, поясняет ЦБ. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Банк России, РОССИЯ
13:19 11.07.2024
 
ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров

Банк России веден новую категорию клиентов брокеров с начальным уровнем риска

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в целях регулирования вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, следует из соответствующего указания финансового регулятора.
"Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Это предусмотрено указанием Банка России. Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом", - сообщает ЦБ.
Кроме того, Банк России изменил для всех категорий клиентов порядок расчета нормативов покрытия риска, распространив их действие и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы.
Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле, поясняет ЦБ.
Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
 
Банк РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала