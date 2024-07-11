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ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров

ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров - 11.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ введет новую категорию клиентов брокеров

ЦБ РФ в целях регулирования вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T13:19+0300

2024-07-11T13:19+0300

2024-07-11T13:19+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в целях регулирования вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, следует из соответствующего указания финансового регулятора. "Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Это предусмотрено указанием Банка России. Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом", - сообщает ЦБ. Кроме того, Банк России изменил для всех категорий клиентов порядок расчета нормативов покрытия риска, распространив их действие и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле, поясняет ЦБ. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

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