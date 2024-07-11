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ЦБ: участники "Лучшего частного инвестора 2022" манипулировали рынком

ЦБ: участники "Лучшего частного инвестора 2022" манипулировали рынком - 11.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: участники "Лучшего частного инвестора 2022" манипулировали рынком

Банк России установил факты манипулирования рынком участниками конкурса "Лучший частный инвестор 2022" при сделках с фьючерсными контрактами и опционами на... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T15:45+0300

2024-07-11T15:45+0300

2024-07-11T15:45+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком участниками конкурса "Лучший частный инвестор 2022" при сделках с фьючерсными контрактами и опционами на организованных торгах, говорится в сообщении регулятора. Московская биржа в конце 2022 года проводила конкурс "Лучший частный инвестор 2022". В номинации "Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости ДомКлик" основным критерием оценки результатов являлась доходность от совершения участниками конкурса операций с фьючерсными контрактами на этот индекс. В период проведения конкурса Любовь Огневая, Александр Огневой и Евгений Огневой (участия в конкурсе не принимал), являющиеся родственниками, совершали взаимные сделки с фьючерсными контрактами на индекс московской недвижимости ДомКлик, а также 1 августа 2022 года - с фьючерсным контрактом на обыкновенные акции "Магнита". Владимир Карьков и Людмила Наймушина в период проведения конкурса совершали взаимные сделки с фьючерсным контрактом, маржируемыми опционами колл на фьючерсный контракт и маржируемым опционом пут на фьючерсный контракт на индекс московской недвижимости ДомКлик. По решению конкурсной комиссии Московской биржи результаты конкурса Любови и Александра Огневых, Владимира Карькова и Людмилы Наймушиной аннулированы. "Как показала проверка, операции указанных лиц совершались по предварительному соглашению и привели к существенным отклонениям объема торгов. Целью совершения взаимных сделок являлась победа в конкурсе", - говорится в сообщении. "Банк России обращает внимание на недопустимость совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов, предусматривающем заключение сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов", - сообщил регулятор.

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