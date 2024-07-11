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ЦБ оценил рост профицита платежного баланса России

ЦБ оценил рост профицита платежного баланса России - 11.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост профицита платежного баланса России

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:09+0300

2024-07-11T16:09+0300

2024-07-11T16:17+0300

банк россии

россия

профицит

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 40,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."В январе-июне 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 40,6 млрд долларов США с 23,3 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в июне 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 4,7 миллиарда долларов против 6,3 миллиарда долларов годом ранее.Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне увеличилось на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 67,8 миллиарда долларов, следует из материалов."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 67,8 млрд долларов США против 56,8 млрд долларов США в январе – июне 2023 года при более значимом снижении импорта, чем экспорта. Оценка за май была увеличена в части экспорта товаров с учетом поступивших отчетных данных ФТС", - сообщает ЦБ.Кроме того, дефицит баланса услуг сократился до 10,4 миллиарда долларов с 17 миллиардов долларов в январе-июне 2023 года.

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россия, профицит