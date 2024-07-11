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ЕС поддерживает урегулирование "по плану Зеленского", заявил Боррель - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ЕС поддерживает урегулирование "по плану Зеленского", заявил Боррель
ЕС поддерживает урегулирование "по плану Зеленского", заявил Боррель - 11.07.2024, ПРАЙМ
ЕС поддерживает урегулирование "по плану Зеленского", заявил Боррель
План Владимира Зеленского остается единственным вариантом урегулирования конфликта на Украине для всего ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:54+0300
2024-07-11T16:30+0300
политика
жозеп боррель
ес
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. План Владимира Зеленского остается единственным вариантом урегулирования конфликта на Украине для всего ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Это общая позиция всех стран ЕС. Для всего Европейского союза нет другого плана, кроме плана Зеленского", — сказал он в рамках саммита НАТО.Он также подчеркнул, что союзники Киева не могут прекратить помощь Киеву, так как в противном случае на Украине установится марионеточное правительство.Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.
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жозеп боррель, ес, владимир зеленский
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, Владимир Зеленский
15:54 11.07.2024 (обновлено: 16:30 11.07.2024)
 
ЕС поддерживает урегулирование "по плану Зеленского", заявил Боррель

Боррель: весь ЕС поддерживает урегулирование конфликта "по плану Зеленского"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. План Владимира Зеленского остается единственным вариантом урегулирования конфликта на Украине для всего ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Это общая позиция всех стран ЕС. Для всего Европейского союза нет другого плана, кроме плана Зеленского", — сказал он в рамках саммита НАТО.
Он также подчеркнул, что союзники Киева не могут прекратить помощь Киеву, так как в противном случае на Украине установится марионеточное правительство.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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Вчера, 11:28
 
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