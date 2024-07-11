Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240711/briks-850006086.html
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T08:49+0300
2024-07-11T10:15+0300
россия
брикс
запад
экономика
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В этой связи депутат предположил, что эти показатели со временем будут только расти. По его словам, БРИКС становится новым центром многополярного мира.Володин подчеркнул, что за 15 лет существования БРИКС стал одним из самых крупных экономических центров мира, а его участники, вопреки давлению и рестрикциям Запада, существенно улучшили свои позиции.Депутат уточнил, что США своими деструктивной политикой и давлением сами спровоцировали другие страны выбрать путь защиты своего суверенитета и построения взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, отворачиваясь от Запада.
https://1prime.ru/20240710/briks--849997671.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, запад, вячеслав володин
РОССИЯ, БРИКС, ЗАПАД, Экономика, Вячеслав Володин
08:49 11.07.2024 (обновлено: 10:15 11.07.2024)
 
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС

Володин: доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС превысила удельный вес G7

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
В этой связи депутат предположил, что эти показатели со временем будут только расти. По его словам, БРИКС становится новым центром многополярного мира.
Володин подчеркнул, что за 15 лет существования БРИКС стал одним из самых крупных экономических центров мира, а его участники, вопреки давлению и рестрикциям Запада, существенно улучшили свои позиции.
Депутат уточнил, что США своими деструктивной политикой и давлением сами спровоцировали другие страны выбрать путь защиты своего суверенитета и построения взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, отворачиваясь от Запада.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Вчера, 17:49
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСЗАПАДВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала