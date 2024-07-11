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Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T08:49+0300
2024-07-11T08:49+0300
2024-07-11T10:15+0300
россия
брикс
запад
экономика
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В этой связи депутат предположил, что эти показатели со временем будут только расти. По его словам, БРИКС становится новым центром многополярного мира.Володин подчеркнул, что за 15 лет существования БРИКС стал одним из самых крупных экономических центров мира, а его участники, вопреки давлению и рестрикциям Запада, существенно улучшили свои позиции.Депутат уточнил, что США своими деструктивной политикой и давлением сами спровоцировали другие страны выбрать путь защиты своего суверенитета и построения взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, отворачиваясь от Запада.
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россия, брикс, запад, вячеслав володин
РОССИЯ, БРИКС, ЗАПАД, Экономика, Вячеслав Володин
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
Володин: доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС превысила удельный вес G7
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля государств-членов БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась до 36,8 процента и превысила удельный вес G7, который равен 29 процентам, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
В этой связи депутат предположил, что эти показатели со временем будут только расти. По его словам, БРИКС становится новым центром многополярного мира.
Володин подчеркнул, что за 15 лет существования БРИКС стал одним из самых крупных экономических центров мира, а его участники, вопреки давлению и рестрикциям Запада, существенно улучшили свои позиции.
Депутат уточнил, что США своими деструктивной политикой и давлением сами спровоцировали другие страны выбрать путь защиты своего суверенитета и построения взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, отворачиваясь от Запада.
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