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Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС
Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:51+0300
2024-07-11T14:51+0300
2024-07-11T14:51+0300
россия
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения."Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал российский лидер.Он также выразил уверенность в том, что представители стран-членов организации внесут существенный вклад в ее развитие и сделают все необходимое для снижения напряженности в мире, несмотря на сопротивление стран так называемого "золотого миллиарда".X Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. Ключевой темой пленарного собрания будет "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".
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россия, брикс, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС
Путин: парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения.
"Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал российский лидер.
Он также выразил уверенность в том, что представители стран-членов организации внесут существенный вклад в ее развитие и сделают все необходимое для снижения напряженности в мире, несмотря на сопротивление стран так называемого "золотого миллиарда".
X Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. Ключевой темой пленарного собрания будет "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".
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