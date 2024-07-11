https://1prime.ru/20240711/briks-850020376.html

Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС

Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ

Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС

Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:51+0300

2024-07-11T14:51+0300

2024-07-11T14:51+0300

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения."Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал российский лидер.Он также выразил уверенность в том, что представители стран-членов организации внесут существенный вклад в ее развитие и сделают все необходимое для снижения напряженности в мире, несмотря на сопротивление стран так называемого "золотого миллиарда".X Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. Ключевой темой пленарного собрания будет "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".

https://1prime.ru/20240711/briks-850006086.html

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россия, брикс, владимир путин