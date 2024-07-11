Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/briks-850020376.html
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС
Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:51+0300
2024-07-11T14:51+0300
россия
брикс
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_0:85:2397:1433_1920x0_80_0_0_52002a43139219aad89a3ff2772e351e.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения."Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал российский лидер.Он также выразил уверенность в том, что представители стран-членов организации внесут существенный вклад в ее развитие и сделают все необходимое для снижения напряженности в мире, несмотря на сопротивление стран так называемого "золотого миллиарда".X Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. Ключевой темой пленарного собрания будет "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".
https://1prime.ru/20240711/briks-850006086.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_113:0:2285:1629_1920x0_80_0_0_faa8d7e9f0fc1aca0fca013459652dc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
14:51 11.07.2024
 
Путин подчеркнул важность парламентского диалога стран БРИКС

Путин: парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Парламентский диалог государств-членов БРИКС сейчас важен как никогда, заявил российский президент Владимир Путин в ходе X Парламентского форума объединения.
"Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете", - сказал российский лидер.
Он также выразил уверенность в том, что представители стран-членов организации внесут существенный вклад в ее развитие и сделают все необходимое для снижения напряженности в мире, несмотря на сопротивление стран так называемого "золотого миллиарда".
X Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. Ключевой темой пленарного собрания будет "Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия".
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Володин отметил рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС
08:49
 
РОССИЯБРИКСВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала