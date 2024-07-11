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"Бутербродекс" во второй половине июня вырос на 4,1 пункта

"Бутербродекс" во второй половине июня вырос на 4,1 пункта - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Бутербродекс" во второй половине июня вырос на 4,1 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июня подрос сразу... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T09:17+0300

2024-07-11T09:17+0300

2024-07-11T09:17+0300

экономика

бутербродекс

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июня подрос сразу на 4,1 пункта - до 131,8 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 30 июня средний чек вырос по огурцам - на 56,7%, до 163 рублей. Снизился он по сахару (на 11,8%, до 60 рублей), сливочному маслу (на 5,1%, до 166 рублей), кофе (на 5%, до 190 рублей), батону (на 4,9%, до 39 рублей) и сыру (на 1%, до 203 рублей). Прежним остался по ветчине - 199 рублей. Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос сразу на 4,1 пункта - до 131,8 пункта. Причина, как пояснили аналитики, в резком увеличении средней стоимости огурцов: на смену доступным видам пришли более дорогие аналоги.

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