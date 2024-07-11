Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США допустили опасный бюджетный дефицит, отметили в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/byudzhet--850027808.html
Власти США допустили опасный бюджетный дефицит, отметили в МВФ
Власти США допустили опасный бюджетный дефицит, отметили в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Власти США допустили опасный бюджетный дефицит, отметили в МВФ
Действия властей США за последние годы привели к росту бюджетного дефицита страны, который в настоящее время стал слишком высоким, заявила в четверг директор по | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:10+0300
2024-07-11T18:10+0300
мвф
сша
госдолг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Действия властей США за последние годы привели к росту бюджетного дефицита страны, который в настоящее время стал слишком высоким, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "В 2021-2022 годы США приняли значимое налоговое законодательство, которое, как ожидается, окажет длящийся положительный эффект на американскую экономику. Но в то же время, теперь бюджетный дефицит оказался слишком высоким", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Как отметила Козак, сейчас для американских властей подходящее время для сокращения бюджетного дефицита и продолжающего расти госдолга, поскольку экономика страны является сильной по оценкам фонда. Ранее в МВФ заявили, что властям США всё острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20240619/defitsit-849287819.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, сша, госдолг сша
МВФ, США, госдолг США
18:10 11.07.2024
 
Власти США допустили опасный бюджетный дефицит, отметили в МВФ

МВФ: бюджетный дефицит США вырос за последние годы до слишком высокого уровня

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Действия властей США за последние годы привели к росту бюджетного дефицита страны, который в настоящее время стал слишком высоким, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"В 2021-2022 годы США приняли значимое налоговое законодательство, которое, как ожидается, окажет длящийся положительный эффект на американскую экономику. Но в то же время, теперь бюджетный дефицит оказался слишком высоким", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметила Козак, сейчас для американских властей подходящее время для сокращения бюджетного дефицита и продолжающего расти госдолга, поскольку экономика страны является сильной по оценкам фонда.
Ранее в МВФ заявили, что властям США всё острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Конгресс США спрогнозировал рост дефицита бюджета страны из-за помощи Киеву
19 июня, 09:51
 
МВФСШАгосдолг США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала