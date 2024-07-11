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Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА
Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА - 11.07.2024, ПРАЙМ
Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА
Дания присоединилась к международной коалиции, которая поставит Украине примерно один миллион БПЛА в течение года. Об этом сообщили в Минобороны страны. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:54+0300
2024-07-11T11:54+0300
вооружения
дания
украина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дания присоединилась к международной коалиции, которая поставит Украине примерно один миллион БПЛА в течение года. Об этом сообщили в Минобороны страны."Министр обороны (Дании - ред.) Троельс Лунд Поульсен... подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, которое обеспечит Украину одним миллионом малых боевых беспилотников в следующем году", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что Дания также будет сосредоточена на содействии совместным проектам по приобретению беспилотников для Украины.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в борьбу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия рассматривает поставки оружия на Украину как прямую угрозу и считает их незаконными. Он также отметил, что США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая украинских военных в различных странах.
https://1prime.ru/20240630/bpla-849610332.html
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дания, украина
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА
11:54 11.07.2024
 
Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА

МО: Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Киеву БПЛА

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дания присоединилась к международной коалиции, которая поставит Украине примерно один миллион БПЛА в течение года. Об этом сообщили в Минобороны страны.
"Министр обороны (Дании - ред.) Троельс Лунд Поульсен... подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, которое обеспечит Украину одним миллионом малых боевых беспилотников в следующем году", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что Дания также будет сосредоточена на содействии совместным проектам по приобретению беспилотников для Украины.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в борьбу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия рассматривает поставки оружия на Украину как прямую угрозу и считает их незаконными. Он также отметил, что США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая украинских военных в различных странах.
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ВооруженияДАНИЯУКРАИНА
 
 
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