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ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей - 11.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240711/dividendy-850027538.html
ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей
ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей - 11.07.2024, ПРАЙМ
ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей
Единственный акционер Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) утвердил выплату дивидендов по итогам 2023 года в общем размере 123,206 миллиона... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:59+0300
2024-07-11T18:00+0300
экономика
россия
гтлк
дивиденды
выплата дивидендов
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Единственный акционер Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) утвердил выплату дивидендов по итогам 2023 года в общем размере 123,206 миллиона рублей, сообщает компания. "Выплатить в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", дивиденды по размещенным акциям акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" по результатам 2023 года в общем размере 123 205 665,55 рублей в денежной форме", — говорится в сообщении. На формирование резервного фонда из прибыли 2023 года будет направлено 13,689 миллиона рублей. Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ по итогам 2023 года составила 136,9 миллиона рублей против убытка годом ранее, выручка выросла на 7%, до 75,1 миллиарда рублей. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения. Специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. 100% акций компании находится в федеральной собственности.
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россия, гтлк, дивиденды, выплата дивидендов
Экономика, РОССИЯ, ГТЛК, дивиденды, выплата дивидендов
17:59 11.07.2024 (обновлено: 18:00 11.07.2024)
 
ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей

ГТЛК выплатит дивиденды по итогам 2023 года на сумму 123,2 миллиона рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
Стенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Единственный акционер Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) утвердил выплату дивидендов по итогам 2023 года в общем размере 123,206 миллиона рублей, сообщает компания.
"Выплатить в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", дивиденды по размещенным акциям акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" по результатам 2023 года в общем размере 123 205 665,55 рублей в денежной форме", — говорится в сообщении.
На формирование резервного фонда из прибыли 2023 года будет направлено 13,689 миллиона рублей.
Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ по итогам 2023 года составила 136,9 миллиона рублей против убытка годом ранее, выручка выросла на 7%, до 75,1 миллиарда рублей.
ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения. Специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. 100% акций компании находится в федеральной собственности.
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ЭкономикаРОССИЯГТЛКдивидендывыплата дивидендов
 
 
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