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Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ

Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ - 11.07.2024, ПРАЙМ

Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ

Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:07+0300

2024-07-11T16:07+0300

2024-07-11T16:29+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.

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