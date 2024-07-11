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Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:07+0300
2024-07-11T16:07+0300
2024-07-11T16:29+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.
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россия
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ
ЦБ: внешний долг России на 1 июля составил 306,1 миллиарда доллара
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует
из предварительных данных ЦБ РФ.
Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.
Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.