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Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:07+0300
2024-07-11T16:29+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.
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Банк России, РОССИЯ
16:07 11.07.2024 (обновлено: 16:29 11.07.2024)
 
Внешний долг России вырос впервые за два года, заявил ЦБ

ЦБ: внешний долг России на 1 июля составил 306,1 миллиарда доллара

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.
Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.
Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.
 
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