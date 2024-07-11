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"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя

"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя

Мэр французской коммуны Кулонс Даниэль Маррьер издал муниципальный указ, в котором официально приказал дождю прекратиться, передает France Bleu. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:16+0300

2024-07-11T14:16+0300

2024-07-11T15:45+0300

франция

дождь

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мэр французской коммуны Кулонс Даниэль Маррьер издал муниципальный указ, в котором официально приказал дождю прекратиться, передает France Bleu.В подписанном 9 июля и размещенном в социальных сетях муниципальном указе "предусматривается, что с 15 июля и в течение августа, сентября и октября дождь должен прекратиться и смениться легким бризом и ярким солнечным светом".Ко всему прочему, исполнение указа возложено на настоятелей приходов на севере Франции, так как они смогут внести первостепенный вклад и связаться с высшими силами. По словам самого мэра, он никогда с такой погодой не сталкивался."Вчера утром (во вторник) шел дождь, погода была серой, почти ничего не было видно: нам пришлось долго зажигать свет в домах", — объяснил Маррьер, чтобы оправдать публикацию своего юмористического постановления.Он подчеркнул, что местные жители положительно отнеслись к указу, отметив, что получил много добрых слов от них после публикации документа.

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франция, дождь