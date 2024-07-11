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"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя
"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя
Мэр французской коммуны Кулонс Даниэль Маррьер издал муниципальный указ, в котором официально приказал дождю прекратиться, передает France Bleu. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:16+0300
2024-07-11T15:45+0300
франция
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мэр французской коммуны Кулонс Даниэль Маррьер издал муниципальный указ, в котором официально приказал дождю прекратиться, передает France Bleu.В подписанном 9 июля и размещенном в социальных сетях муниципальном указе "предусматривается, что с 15 июля и в течение августа, сентября и октября дождь должен прекратиться и смениться легким бризом и ярким солнечным светом".Ко всему прочему, исполнение указа возложено на настоятелей приходов на севере Франции, так как они смогут внести первостепенный вклад и связаться с высшими силами. По словам самого мэра, он никогда с такой погодой не сталкивался."Вчера утром (во вторник) шел дождь, погода была серой, почти ничего не было видно: нам пришлось долго зажигать свет в домах", — объяснил Маррьер, чтобы оправдать публикацию своего юмористического постановления.Он подчеркнул, что местные жители положительно отнеслись к указу, отметив, что получил много добрых слов от них после публикации документа.
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франция, дождь
ФРАНЦИЯ, дождь
14:16 11.07.2024 (обновлено: 15:45 11.07.2024)
 
"Через высшие силы": во Франции мэр издал указ для дождя

France Bleu: мэр коммуны Кулонс официально приказал дождю прекратиться

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мэр французской коммуны Кулонс Даниэль Маррьер издал муниципальный указ, в котором официально приказал дождю прекратиться, передает France Bleu.
В подписанном 9 июля и размещенном в социальных сетях муниципальном указе "предусматривается, что с 15 июля и в течение августа, сентября и октября дождь должен прекратиться и смениться легким бризом и ярким солнечным светом".
Ко всему прочему, исполнение указа возложено на настоятелей приходов на севере Франции, так как они смогут внести первостепенный вклад и связаться с высшими силами. По словам самого мэра, он никогда с такой погодой не сталкивался.
"Вчера утром (во вторник) шел дождь, погода была серой, почти ничего не было видно: нам пришлось долго зажигать свет в домах", — объяснил Маррьер, чтобы оправдать публикацию своего юмористического постановления.
Он подчеркнул, что местные жители положительно отнеслись к указу, отметив, что получил много добрых слов от них после публикации документа.
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