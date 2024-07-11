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Золото дорожает, инвесторы ждут данных по инфляции в США

Золото дорожает, инвесторы ждут данных по инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает, инвесторы ждут данных по инфляции в США

Цены на золото в четверг растут третью сессию подряд. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позднее в четверг, чтобы... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:49+0300

2024-07-11T11:49+0300

2024-07-11T11:49+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут третью сессию подряд. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позднее в четверг, чтобы получить больше информации о перспективах политики Федеральной резервной системы.Золото на рынке спот к 04.37 по Гринвичу подорожало на 0,5%, до 2381,83 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 2385,50 доллара.Доллар сдает позиции, что делает золото более привлекательным для держателей других валют.Отчет по индексу потребительских цен (CPI) за июнь выйдет сегодня в 12.30 по Гринвичу, а индекс цен производителей (PPI) – в пятницу.Как говорит аналитик Marex Эдвард Мейр, индикатор CPI ниже ожиданий может ослабить доллар и подтолкнуть цены на золото к уровню 2400 долларов.Инфляция в США должна продолжать снижаться без дальнейшего значительного роста уровня безработицы, заявила в среду управляющая ФРС Лиза Кук."На мой взгляд, рынок золота находится в новой парадигме, в более высоком торговом диапазоне, и мы больше не увидим старых минимумов. В этом году возможен еще один рекордный максимум в случае какого-либо шокового геополитического события", - сказал Мейр.Золото считается средством хеджирования от геополитических потрясений, а его привлекательность возрастает при низких процентных ставках.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк США будет принимать решения по процентным ставкам, когда это будет необходимо. Во вторник он заявил членам палаты представителей, что "дополнительные позитивные данные" будут служить основанием для снижения ставки.В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки на две ступени к концу декабрьского заседания, в 46%, а вероятность первого снижения ставок в сентябре - в 73%, согласно FedWatch от CME Group.По мнению технического аналитика Reuters Вана Тао, спот-цены на золото могут повторно протестировать уровень поддержки 2368 долларов за унцию, прорыв ниже которого может открыть путь к 2353 долларам.Серебро на рынке спот подорожало на 0,7%, до 31,04 доллара за унцию, платина – на 0,4%, до 993,25 доллара, а палладий – на 0,7%, до 992,90 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов