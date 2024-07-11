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Золото вернулось к уровню 2400 долларов после данных по инфляции в США

Золото вернулось к уровню 2400 долларов после данных по инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Золото вернулось к уровню 2400 долларов после данных по инфляции в США

Цены на золото в четверг выросли более чем на 1% и превысили уровень 2400 долларов за унцию. Как показали данные, в июне потребительские цены в США внезапно... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T19:52+0300

2024-07-11T19:52+0300

2024-07-11T19:52+0300

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рынок драгметаллов

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в четверг выросли более чем на 1% и превысили уровень 2400 долларов за унцию. Как показали данные, в июне потребительские цены в США внезапно снизились, благодаря чему рынок стал с большей уверенностью ожидать снижение процентных ставок ФРС.Спот-цены на золото к 10.34 по Гринвичу выросли на 1,5% до 2407,35 доллара, максимума с 22 мая. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,4% до 2412,70 доллара."Цены на золото превысили 2400 долларов, поскольку благоприятный CPI практически гарантирует снижение ставок в сентябре. Инвесторы с бычьим настроем, скорее всего, подтолкнут цены к новому историческому максимуму уже на следующе неделе", – сказал Тай Вон, независимый трейдер в сфере металлов из Нью-Йорка.Потребительские цены в США внезапно снизились, а рост в годовом выражении оказался минимальным за год. Это подкрепило предположения о том, что вернулась тенденция к сокращению инфляции и ФРС станет еще на шаг ближе к снижению процентных ставок.Фьючерсы на процентные ставки указывают на приблизительно 85%-ную вероятность снижения ставок на сентябрьском заседании ФРС, тогда как до данных речь шла о 70%.После публикации данных по инфляции в США доллар опустился до минимума более чем за месяц, и золото стало более привлекательно для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимума за четыре месяца.Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе двухдневного выступления в комитетах сената и платы представителей, контролирующих центральный банк, указал, что приближается момент снижения ставок."Учитывая общее направление денежно-кредитной политики и спроса на золото, думаю, ралли еще не окончено", – сказал Зайн Вавда, рыночный аналитик MarketPulse.Серебро на рынке спот подорожало на 1,7% до 31,34 доллара за унцию, максимума с 31 мая. Платина выросла на 1,2% до 1001,25 доллара, а палладий – на 1,1% до 997,25 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов