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Минпромторг впервые предоставил гранты на сертификацию гражданских дронов - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг впервые предоставил гранты на сертификацию гражданских дронов
Минпромторг впервые предоставил гранты на сертификацию гражданских дронов - 11.07.2024, ПРАЙМ
Минпромторг впервые предоставил гранты на сертификацию гражданских дронов
Минпромторг подвел итоги конкурса на гранты, которые компенсируют расходы на сертификацию гражданских беспилотников. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:54+0300
2024-07-11T13:54+0300
россия
гражданские дроны
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Минпромторг подвел итоги конкурса на гранты, которые компенсируют расходы на сертификацию гражданских беспилотников. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на протокол конкурса.Так, согласно данным статьи, в совокупности было подано 20 заявок (семь из которых впоследствии были отклонены) от 12 предприятий. По данным РБК, самый большой грант в 450 миллионов рублей получит предприятие "НПП Исток им. Шокина". Второе место заняла компания "КБ Русь" с выигрышем в 201,6 миллиона рублей. Четверку победителей замкнули "Аэроб" и "ИСТ", которые получат 150 миллиона и 148,4 миллиона рублей соответственно.Кроме того, отмечается, что победителями конкурса также стали организации "Волджет", "Эколибри", "Кронштадт" и новосибирский СибНИА им. Чаплыгина, однако грантов им предоставлено не будет, так как, согласно данным Минпромторга, объем бюджетных ассигнований на 2024 год уже исчерпан.
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россия, гражданские дроны
РОССИЯ, гражданские дроны
13:54 11.07.2024
 
Минпромторг впервые предоставил гранты на сертификацию гражданских дронов

Минпромторг впервые распределил гранты на сертификацию гражданских дронов

© Вероника БуклейДроны
Дроны
© Вероника Буклей
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Минпромторг подвел итоги конкурса на гранты, которые компенсируют расходы на сертификацию гражданских беспилотников. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на протокол конкурса.
Так, согласно данным статьи, в совокупности было подано 20 заявок (семь из которых впоследствии были отклонены) от 12 предприятий.
По данным РБК, самый большой грант в 450 миллионов рублей получит предприятие "НПП Исток им. Шокина". Второе место заняла компания "КБ Русь" с выигрышем в 201,6 миллиона рублей. Четверку победителей замкнули "Аэроб" и "ИСТ", которые получат 150 миллиона и 148,4 миллиона рублей соответственно.
Кроме того, отмечается, что победителями конкурса также стали организации "Волджет", "Эколибри", "Кронштадт" и новосибирский СибНИА им. Чаплыгина, однако грантов им предоставлено не будет, так как, согласно данным Минпромторга, объем бюджетных ассигнований на 2024 год уже исчерпан.
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