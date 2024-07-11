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Туман, раскол и ключ: три сценария для мировой энергетики

Туман, раскол и ключ: три сценария для мировой энергетики - 11.07.2024, ПРАЙМ

Туман, раскол и ключ: три сценария для мировой энергетики

В начале 2024 года энергетический сектор России и мира продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами. В условиях растущей неопределённости и волатильности... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T04:04+0300

2024-07-11T04:04+0300

2024-07-11T04:04+0300

нефтегазовый сектор

эксклюзив

прогноз

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. В начале 2024 года энергетический сектор России и мира продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами. В условиях растущей неопределённости и волатильности ключевые параметры мировых и региональных энергетических рынков продолжают изменяться, отмечают эксперты НИУ ВШЭ в обзоре состояния ТЭК по программе "Приоритет-2030".Мировые энергорынкиВ первом квартале 2024 года спрос на нефть снизился на 0,3%, что оказалось ниже ожиданий конца 2023 года. Снижение переработки нефти в странах ОЭСР компенсировалось ростом в Азии, особенно в Китае и Индии. Мировое предложение нефти также сократилось, поскольку участники альянса ОПЕК+ продолжили придерживаться добровольных соглашений о снижении добычи.Средняя цена на нефть марки Brent за первый квартал 2024 года выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 83 долларов за баррель. Влияние на цены оказали сокращение добычи ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Мировые цены на газ в первом квартале 2024 года упали до многолетних минимумов из-за более теплой зимы в Северном полушарии и профицита на рынке. Объёмы поставок СПГ составили 109,1 миллиона тонн, что на 2,2 миллиона тонн меньше, чем год назад. По прогнозу МЭА мировой спрос на газ в 2024 году вырастет на 2,5%, что будет обеспечено растущими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.В первом квартале 2024 года мировые цены на уголь существенно снизились из-за падения спроса. В Европе цены на энергетический уголь держались на уровне 97–98 долларов за тонну, в Китае – 112–128 долларов за тонну. В Японии цены выросли до 125–135 долларов за тонну из-за сокращения поставок из Индонезии и увеличения внутреннего спроса.Российская энергетикаВ первом квартале 2024 года добыча нефти в России несколько снизилась, составив 195,7 тысяч тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Объемы нефтепереработки снизились из-за вывода из строя установок на нескольких заводах. Тем не менее, экспорт сырой нефти увеличился за счет поставок в Китай, Индию и Турцию.Средняя цена на российскую нефть марки Urals в первом квартале 2024 года составила 67,6 долларов за баррель, что на 7% ниже уровня четвёртого квартала 2023 года. Спред между ценами на Brent и Urals увеличился до 16 долларов за баррель.В первом квартале 2024 года Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, достигнув 164 миллиарда кубометров. Производство СПГ выросло на 5,5%, достигнув 9 млн тонн. Основное событие квартала – усиление давления США на российскую компанию "Новатэк" и участников проекта "Арктик СПГ-2", что привело к сокращению предложения на мировом рынке на 1,5%.Добыча угля в России в первом квартале 2024 года выросла на 1,5%, составив 108 миллиона тонн. Экспорт угля снизился на 13%, достигнув 45,2 миллиона тонн из-за снижения спроса со стороны Китая и Индии, а также логистических трудностей.Производство электроэнергии в России в первом квартале 2024 года выросло на 4,8%, достигнув 336 млрд кВт·ч. Основной вклад внесли тепловые электростанции, которые произвели 229 млрд кВт·ч. Атомные и гидроэлектростанции увеличили выработку на 1,7% и 12,6% соответственно.Прогнозы развитияПрогноз мирового рынка энергетики от Российского энергетического агентства (РЭА). РЭА рассматривает три сценария развития мировой энергетики: "Все как встарь", "Чистый ноль" и "Рациональный технологический выбор". В сценарии "Рациональный технологический выбор" структура мировой энергетики значительно изменяется, но остаётся в пределах возможностей мировой экономики. Выбросы сократятся на 34%, что стабилизирует рост температуры на уровне 2°С.Прогноз мирового рынка энергетики от Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)ИНЭИ РАН рассматривает три глобальных сценария: "Туман", "Раскол" и "Ключ". Сценарий "Туман" предполагает ограниченную торговлю и ограниченный трансфер технологий, что приведет к замедлению роста потребления энергии. В сценарии "Ключ" страны достигают компромиссов по ключевым вопросам, что способствует устойчивому развитию.Энергетический сектор России и мира продолжает адаптироваться к новым вызовам и условиям. Прогнозы развития энергетики от РЭА и ИНЭИ РАН предоставляют разные сценарии, которые помогут ориентироваться в будущем. В условиях растущей неопределенности важно продолжать развивать возобновляемые источники энергии и искать компромиссные решения для устойчивого развития.

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нефтегазовый сектор, эксклюзив, прогноз