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Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах

Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах - 11.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах

Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T15:07+0300

2024-07-11T15:07+0300

2024-07-11T15:08+0300

энергетика

россия

правительство

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Сегодня также выделим ресурсы для поддержки энергетики новых регионов. В рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направим около 3,6 миллиарда рублей на такие цели", - сказал Мишустин. По его словам, порядка 780 миллионов рублей будут направлены на восстановление распределительных сетей, включая покупку специализированной техники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты. Свыше 2,8 миллиарда рублей предназначено для формирования резервов - оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики. "Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов. Граждане получат там энергию, необходимую в том числе для комфортной жизни", – подчеркнул Мишустин.

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