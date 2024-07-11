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Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах - 11.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах
Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:07+0300
2024-07-11T15:07+0300
2024-07-11T15:08+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Сегодня также выделим ресурсы для поддержки энергетики новых регионов. В рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направим около 3,6 миллиарда рублей на такие цели", - сказал Мишустин. По его словам, порядка 780 миллионов рублей будут направлены на восстановление распределительных сетей, включая покупку специализированной техники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты. Свыше 2,8 миллиарда рублей предназначено для формирования резервов - оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики. "Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов. Граждане получат там энергию, необходимую в том числе для комфортной жизни", – подчеркнул Мишустин.
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россия, правительство
Энергетика, РОССИЯ, правительство
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах
Кабмин выделит 3,6 млрд руб на поддержку энергетики в новых регионах РФ
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит около 3,6 миллиарда рублей на поддержку энергетики в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Сегодня также выделим ресурсы для поддержки энергетики новых регионов. В рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направим около 3,6 миллиарда рублей на такие цели", - сказал Мишустин.
По его словам, порядка 780 миллионов рублей будут направлены на восстановление распределительных сетей, включая покупку специализированной техники, инструментов, одежды и средств индивидуальной защиты. Свыше 2,8 миллиарда рублей предназначено для формирования резервов - оборудования и материалов, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики.
"Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов. Граждане получат там энергию, необходимую в том числе для комфортной жизни", – подчеркнул Мишустин.