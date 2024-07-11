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Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Министры шести стран Евросоюза намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:37+0300
2024-07-11T20:37+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Министры шести стран Евросоюза намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. "Министры из Швеции, Финляндии, Польши и трех прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – пропустят неформальные встречи в Венгрии в течение первой фазы ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом", — пишет агентство. Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что страны союза рассматривают меры "наказания" для Венгрии из-за визитов Орбана в Москву и Пекин. Страны ЕС могут принять решение о бойкоте неофициальных встреч министров, организованные Венгрией.На первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник всего восемь стран прислали своих министров. На неофициальную встречу глав МИД, которая должна состояться в конце августа, несколько послов ЕС предложили саботировать.5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля.Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://1prime.ru/20240710/orban-850002139.html
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венгрия, европа
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Министры шести стран пропустят встречи в Венгрии в начале ее председательства
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Министры шести стран Евросоюза намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
"Министры из Швеции, Финляндии, Польши и трех прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – пропустят неформальные встречи в Венгрии в течение первой фазы ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом", — пишет агентство.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что страны союза рассматривают меры "наказания" для Венгрии из-за визитов Орбана в Москву и Пекин. Страны ЕС могут принять решение о бойкоте неофициальных встреч министров, организованные Венгрией.
На первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник всего восемь стран прислали своих министров. На неофициальную встречу глав МИД, которая должна состояться в конце августа, несколько послов ЕС предложили саботировать.
Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля.
Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.