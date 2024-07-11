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ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо - 11.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:04+0300
2024-07-11T10:08+0300
энергетика
фас рф
топливо
теплоснабжение
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год, служба выдала 108 предписаний, следует из сообщения ведомства. "Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в 82 регионах страны. Антимонопольная служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год", - говорится в сообщении. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, местные регулирующие органы не проводили анализ рыночных цен на топливо, определяли компоненты цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России, то есть самостоятельно индексировали ее составляющие. Кроме того, среди нарушений - несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии. "ФАС России выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов", - добавляется в сообщении.
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фас рф, топливо, теплоснабжение
Энергетика, ФАС РФ, топливо, теплоснабжение
10:04 11.07.2024 (обновлено: 10:08 11.07.2024)
 
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо

ФАС проверила расходы на топливо при расчете тарифов на теплоснабжение на 2024 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год, служба выдала 108 предписаний, следует из сообщения ведомства.
"Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в 82 регионах страны. Антимонопольная служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год", - говорится в сообщении.
По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, местные регулирующие органы не проводили анализ рыночных цен на топливо, определяли компоненты цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России, то есть самостоятельно индексировали ее составляющие.
Кроме того, среди нарушений - несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии.
"ФАС России выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов", - добавляется в сообщении.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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