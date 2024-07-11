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ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо - 11.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:04+0300
2024-07-11T10:04+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год, служба выдала 108 предписаний, следует из сообщения ведомства. "Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в 82 регионах страны. Антимонопольная служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год", - говорится в сообщении. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, местные регулирующие органы не проводили анализ рыночных цен на топливо, определяли компоненты цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России, то есть самостоятельно индексировали ее составляющие. Кроме того, среди нарушений - несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии. "ФАС России выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов", - добавляется в сообщении.
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фас рф, топливо, теплоснабжение
Энергетика, ФАС РФ, топливо, теплоснабжение
ФАС выдала 108 предписаний после проверки расходов на топливо
ФАС проверила расходы на топливо при расчете тарифов на теплоснабжение на 2024 год
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 82 регионах провели внеплановые проверки расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год, служба выдала 108 предписаний, следует из сообщения ведомства.
"Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в 82 регионах страны. Антимонопольная служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год", - говорится в сообщении.
По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, местные регулирующие органы не проводили анализ рыночных цен на топливо, определяли компоненты цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России, то есть самостоятельно индексировали ее составляющие.
Кроме того, среди нарушений - несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии.
"ФАС России выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов", - добавляется в сообщении.
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