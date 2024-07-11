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В Финляндии растет число закрытых предприятий - 11.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Финляндии растет число закрытых предприятий
В Финляндии растет число закрытых предприятий - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Финляндии растет число закрытых предприятий
Количество закрытых в первом квартале 2024 года предприятий в Финляндии выросло на более чем 20%, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:21+0300
2024-07-11T15:21+0300
экономика
финляндия
предприятия
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Количество закрытых в первом квартале 2024 года предприятий в Финляндии выросло на более чем 20%, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на Статистическое управление Финляндии.Всего за первый квартал 2024 года в Финляндии закрылось 12,7 тысячи предприятий, при этом открытых предприятий за первый квартал насчитывается 12,8 тысячи, что на 4% выше, чем в прошлом году. "Число открытий и закрытий предприятий стало самым высоким за всю историю ведения статистики, начиная с 2013 года", — отметили представители ведомства.В сфере здравоохранения и социального обслуживания в первом квартале 2023 года в Финляндии число закрытых предприятий выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. В сфере искусства, развлечений, рекреации и строительства число открывающихся предприятий сократилось примерно на 20%.Ранее торговая палата сообщала, что трудовые акции негативно повлияли на 90% экспортных компаний Финляндии. Забастовки проводятся с декабря 2023 года в различных сферах: от детских садов до работы финской промышленности.Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие вопросы. Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ может приблизиться к двум миллиардам евро, сообщала Конфедерация финской промышленности.
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финляндия, предприятия
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, предприятия
15:21 11.07.2024
 
В Финляндии растет число закрытых предприятий

РБК: число закрытых предприятий в Финляндии выросло на 20%

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Количество закрытых в первом квартале 2024 года предприятий в Финляндии выросло на более чем 20%, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на Статистическое управление Финляндии.
Всего за первый квартал 2024 года в Финляндии закрылось 12,7 тысячи предприятий, при этом открытых предприятий за первый квартал насчитывается 12,8 тысячи, что на 4% выше, чем в прошлом году.
"Число открытий и закрытий предприятий стало самым высоким за всю историю ведения статистики, начиная с 2013 года", — отметили представители ведомства.
В сфере здравоохранения и социального обслуживания в первом квартале 2023 года в Финляндии число закрытых предприятий выросло на 57% по сравнению с прошлым годом.
В сфере искусства, развлечений, рекреации и строительства число открывающихся предприятий сократилось примерно на 20%.
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Ранее торговая палата сообщала, что трудовые акции негативно повлияли на 90% экспортных компаний Финляндии. Забастовки проводятся с декабря 2023 года в различных сферах: от детских садов до работы финской промышленности.
Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие вопросы.
Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ может приблизиться к двум миллиардам евро, сообщала Конфедерация финской промышленности.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯпредприятия
 
 
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