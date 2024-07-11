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Минфин Франции раскрыл, сколько страна должна сэкономить в 2024 году
Минфин Франции раскрыл, сколько страна должна сэкономить в 2024 году - 11.07.2024, ПРАЙМ
Минфин Франции раскрыл, сколько страна должна сэкономить в 2024 году
Франция должна сэкономить 25, а не 20 миллиардов евро в 2024 году, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%, сообщил глава... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:34+0300
2024-07-11T16:34+0300
2024-07-11T16:34+0300
экономика
франция
дефицит бюджета
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ПАРИЖ, 11 июл - ПРАЙМ. Франция должна сэкономить 25, а не 20 миллиардов евро в 2024 году, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%, сообщил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр. Как сообщает издание Télégramme, министр в четверг направил письмо во все министерства с указанием о необходимости сократить их бюджет в этом году по сравнению с изначально заложенными в законопроект о бюджете на текущий год средствами. Таким образом планируется достичь экономии в пять миллиардов евро. Два миллиарда планируется снискать за счёт экономии местным властями, еще три миллиарда должны быть высвобождены за счет более эффективного налогообложения арендной платы энергетических компаний, пояснил министр. Изначально планировалось, что экономия в этом году должна составить двадцать миллиардов евро. Из них пятнадцать, по словам министра, уже удалось найти. В апреле министр заявил, что Франции необходимо сэкономить еще 20 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1% в 2024 году. Ранее Минфин повысил прогноз бюджетного дефицита до 5,1% вместо планируемых 4,4%. В 2023 году дефицит составил 5,5%. При этом ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что правительство намерено урезать бюджетные расходы лишь на 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг. Согласно отчёту счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом. Банк Франции также понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.
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франция, дефицит бюджета
Экономика, ФРАНЦИЯ, дефицит бюджета
Минфин Франции раскрыл, сколько страна должна сэкономить в 2024 году
Ле Мэр: Франция должна сэкономить 25 млрд евро для сдерживания дефицита бюджета
ПАРИЖ, 11 июл - ПРАЙМ. Франция должна сэкономить 25, а не 20 миллиардов евро в 2024 году, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%, сообщил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.
Как сообщает издание Télégramme, министр в четверг направил письмо во все министерства с указанием о необходимости сократить их бюджет в этом году по сравнению с изначально заложенными в законопроект о бюджете на текущий год средствами. Таким образом планируется достичь экономии в пять миллиардов евро.
Два миллиарда планируется снискать за счёт экономии местным властями, еще три миллиарда должны быть высвобождены за счет более эффективного налогообложения арендной платы энергетических компаний, пояснил министр.
Изначально планировалось, что экономия в этом году должна составить двадцать миллиардов евро. Из них пятнадцать, по словам министра, уже удалось найти.
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
В апреле министр заявил, что Франции необходимо сэкономить еще 20 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1% в 2024 году.
Ранее Минфин повысил прогноз бюджетного дефицита до 5,1% вместо планируемых 4,4%. В 2023 году дефицит составил 5,5%. При этом ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что правительство намерено урезать бюджетные расходы лишь на 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.
Согласно отчёту счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
Банк Франции также понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.