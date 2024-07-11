https://1prime.ru/20240711/gaz-850028990.html

Фьючерсы на газ в США упали на 2% и достигли минимума за два месяца

Фьючерсы на газ в США упали на 2% и достигли минимума за два месяца - 11.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США упали на 2% и достигли минимума за два месяца

Фьючерсы на природный газ в США в четверг снизились примерно на 2% до минимума за два месяца в свете превзошедшего ожидания недельного увеличения запасов... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T19:54+0300

2024-07-11T19:54+0300

2024-07-11T20:43+0300

рынки

мировой рынок газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг снизились примерно на 2% до минимума за два месяца в свете превзошедшего ожидания недельного увеличения запасов. Добыча выросла, а объемы поставок газа на экспортные СПГ-терминалы снизились после того, как терминал Freeport в Техасе в начале недели закрылся из-за урагана "Берил".Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по состоянию на 15.10 по Гринвичу подешевели на 5 центов, или 2,2%, до 2,279 доллара за млн БТЕ. Контракты такими темпами завершат день на минимуме с 10 мая. Они также технически остаются на территории перепроданности уже третий день.Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что на неделе, истекшей 5 июля, нефтегазовые компании внесли в хранилища 65 млрд кубических футов газа. Это превышает прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, относительно роста на 55 млрд кубических футов. На той же неделе прошлого года повышение составило 57 млрд кубических футов, и среднее значение за пять лет (2019-2023 гг.) для этого времени года тоже составляет 57 млрд кубических футов.В результате запасы газа в хранилищах теперь превышают норму для этого времени года примерно на 19%.До последнего увеличения запасов трейдеры говорили, что поступления были меньше обычных восемь недель подряд, поскольку несколько производителей ранее в этом году снизили добычу после падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года.Из-за повышения цен в апреле, мае и июне некоторые добывающие компании, включая EQT и Chesapeake Energy, активизировали буровые работы. Однако цены с начала июля просели примерно на 12%, и трейдеры задаются вопросом о том, продолжат ли компании наращивать добычу в следующие один-два месяца.Хотя электростанции использовали почти рекордные объемы газа для обеспечения работы кондиционеров во время экстремальной жары, эти объемы несколько сократились, поскольку по вине урагана "Берил" в четверг в Техасе все еще остаются без света около 1,3 млн домов и предприятий. На пике активности урагана, в понедельник, без света было более 2,7 млн потребителей электроэнергии.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 102,4 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,2 млрд кубических футов в день. Это также выше достигнутого в мае минимума за 17 месяцев – 99,5 млрд кубических футов.Согласно метеопрогнозам, в этих 48 штатах как минимум до 26 июля будет жарче нормы.Учитывая прогнозы более жаркой погоды, LSEG ожидает, что средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, вырастет с 106,3 млрд кубических футов в день на этой неделе до 106,6 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Прогнозы на следующую неделю ниже оценки LSEG в среду.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за истекшую часть июля снизились до 12,2 млрд кубических футов в день после закрытия Freeport в воскресенье, перед ураганом "Берил". В июне они составили 12,8 млрд кубических футов в день, а рекордный максимум 14,7 млрд кубических футов был достигнут в декабре 2023 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа