https://1prime.ru/20240711/gaz-850029927.html

Россия стала основным поставщиком газа в Грецию

Россия стала основным поставщиком газа в Грецию - 11.07.2024, ПРАЙМ

Россия стала основным поставщиком газа в Грецию

Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом полугодии 2024 года, на них пришлось более 50% импорта, сообщил оператор газотранспортной системы... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T20:56+0300

2024-07-11T20:56+0300

2024-07-11T20:56+0300

энергетика

греция

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газ

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АФИНЫ, 11 июл – ПРАЙМ. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом полугодии 2024 года, на них пришлось более 50% импорта, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA. Компания опубликовала в четверг итоги потребления природного газа в первой половине 2024 года. По ее данным, внутреннее потребление природного газа выросло почти на 30%. "Согласно данным DESFA за первую половину 2024 года, потребление газа в стране растет. Внутреннее потребление газа увеличилось на 29,76%, достигнув 30,78 тераватт-часов (ТВт.ч) по сравнению с 23,72 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года. Напротив, общий спрос на газ снизился на 7,14% из-за сокращения экспорта", — сообщила компания. Импорт природного газа составил 30,93 ТВт.ч, незначительно снизившись на 8,14 % по сравнению с 33,67 ТВт.ч в первом полугодии 2023 года, говорится в сообщении. Основным пунктом ввоза газа в страну в этот период был пункт Сидирокастро, через который в Грецию импортируется российский трубопроводный газ. Пункт входа Неа Месимврия, через который по Трансадриатическому трубопроводу ТАР поставляется азербайджанский газ, покрывал 19,52% спроса с 6,03 ТВт.ч. Импорт трубопроводного газа через пункт Кипи-Эвру был нулевым. Компания сообщила, что поставки через Сидирокастро выросли на 117,45% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Поставки СПГ через терминал Ревитуса за этот период уменьшились на 50,78%, при этом доля импорта оставалась высокой и составляла почти треть (29,74%) от общего объема импорта природного газа. Внутреннее потребление составило 30,78 ТВт.ч, или примерно 2,66 миллиарда кубометров газа. Что касается категорий потребителей природного газа, на производителей электроэнергии приходится 63,97% внутреннего спроса с 19,69 ТВт.ч (1,7 миллиарда кубометров газа), это на 30,92% больше по сравнению с прошлым годом. Значительный рост на 141,36% по сравнению с первым полугодием 2023 года также зафиксирован в потреблении природного газа промышленными предприятиями и автозаправочными станциями, на них пришлось 4,61 ТВт.ч, или почти 14,97 % внутреннего спроса.

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греция, россия, газ