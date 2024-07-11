Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России протестировали китайский седан Geely Emgrand - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/geely-850012938.html
В России протестировали китайский седан Geely Emgrand
В России протестировали китайский седан Geely Emgrand - 11.07.2024, ПРАЙМ
В России протестировали китайский седан Geely Emgrand
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" рассказал о китайском седане Geely Emgrand с АКП. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:46+0300
2024-07-11T11:47+0300
россия
geely
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" рассказал о китайском седане Geely Emgrand с АКП.Так, отмечается, что в интерьере автомобиля сохранились былой комфорт и качество материалов. Согласно обзору, салон автомобиля отделан приятными на ощурь материалами, а сиденья достаточно удобные для долгих поездок.Среди изменений отмечаются оснащение машины адаптивным круиз-контролем, системой автомотического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.Эксперт отмечает, что главной особенностью автомобиля является атмосферный мотор 1,5 на 122 лошадиные силы, который работает в паре с классической шестиступенчатой АКП японской компании Aisin.В заключение автомобильный эксперт пишет, что новый Emgrand представляет из себя набор самых лучших качеств своего предшественника в сумме с инновациоными технологиями и стильными обновлениями.
https://1prime.ru/20240626/geely--849513819.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, geely, авторынок рф
РОССИЯ, Geely, авторынок РФ
11:46 11.07.2024 (обновлено: 11:47 11.07.2024)
 
В России протестировали китайский седан Geely Emgrand

Журнал "За рулем" тестирует китайский седан Geely Emgrand с АКП

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" рассказал о китайском седане Geely Emgrand с АКП.
Так, отмечается, что в интерьере автомобиля сохранились былой комфорт и качество материалов. Согласно обзору, салон автомобиля отделан приятными на ощурь материалами, а сиденья достаточно удобные для долгих поездок.
Среди изменений отмечаются оснащение машины адаптивным круиз-контролем, системой автомотического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.
Эксперт отмечает, что главной особенностью автомобиля является атмосферный мотор 1,5 на 122 лошадиные силы, который работает в паре с классической шестиступенчатой АКП японской компании Aisin.
В заключение автомобильный эксперт пишет, что новый Emgrand представляет из себя набор самых лучших качеств своего предшественника в сумме с инновациоными технологиями и стильными обновлениями.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Названы недостатки Geely Coolray с пробегом
26 июня, 15:20
 
РОССИЯGeelyавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала