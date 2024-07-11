https://1prime.ru/20240711/geely-850012938.html

В России протестировали китайский седан Geely Emgrand

В России протестировали китайский седан Geely Emgrand - 11.07.2024, ПРАЙМ

В России протестировали китайский седан Geely Emgrand

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" рассказал о китайском седане Geely Emgrand с АКП. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:46+0300

2024-07-11T11:46+0300

2024-07-11T11:47+0300

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geely

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" рассказал о китайском седане Geely Emgrand с АКП.Так, отмечается, что в интерьере автомобиля сохранились былой комфорт и качество материалов. Согласно обзору, салон автомобиля отделан приятными на ощурь материалами, а сиденья достаточно удобные для долгих поездок.Среди изменений отмечаются оснащение машины адаптивным круиз-контролем, системой автомотического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.Эксперт отмечает, что главной особенностью автомобиля является атмосферный мотор 1,5 на 122 лошадиные силы, который работает в паре с классической шестиступенчатой АКП японской компании Aisin.В заключение автомобильный эксперт пишет, что новый Emgrand представляет из себя набор самых лучших качеств своего предшественника в сумме с инновациоными технологиями и стильными обновлениями.

https://1prime.ru/20240626/geely--849513819.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, geely, авторынок рф