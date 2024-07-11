Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240711/germaniya-850021699.html
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада - 11.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует из исследования Bloomberg Economics. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:29+0300
2024-07-11T15:31+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/32/841253204_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_77248ef471c6e937d5c48eceef62f076.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует из исследования Bloomberg Economics.Несмотря на большие надежды на восстановление после пандемии и недавнего энергетического кризиса, результаты проведенного в четверг анализа свидетельствуют о том, что половина из предполагаемого 7-процентного спада промышленной активности сохранится, говорится в материале."Следует ожидать циклического восстановления промышленности по мере смягчения денежно-кредитной политики и возвращения спроса", — отметил экономист Мартин Адеммер.Тем не менее, возврат к прежнему уровню активности не предвидится. Моделирование показывает замедление роста производства до 0,5% в прошлом году с 1,5% в 2019 году, что приведет к дефициту производственного потенциала на 3,5%.Восстановление производственного сектора остается слабым, и последние данные указывают на снижение объемов промышленного производства и заказов, что вызывает опасения относительно его будущего развития, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240517/germaniya-848279226.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/32/841253204_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_d6bdaddd58ad41d259537ce92861dddb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
15:29 11.07.2024 (обновлено: 15:31 11.07.2024)
 
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада

Bloomberg: промышленность ФРГ вряд ли полностью избавится от последствий спада

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует из исследования Bloomberg Economics.
Несмотря на большие надежды на восстановление после пандемии и недавнего энергетического кризиса, результаты проведенного в четверг анализа свидетельствуют о том, что половина из предполагаемого 7-процентного спада промышленной активности сохранится, говорится в материале.
"Следует ожидать циклического восстановления промышленности по мере смягчения денежно-кредитной политики и возвращения спроса", — отметил экономист Мартин Адеммер.
Тем не менее, возврат к прежнему уровню активности не предвидится. Моделирование показывает замедление роста производства до 0,5% в прошлом году с 1,5% в 2019 году, что приведет к дефициту производственного потенциала на 3,5%.
Восстановление производственного сектора остается слабым, и последние данные указывают на снижение объемов промышленного производства и заказов, что вызывает опасения относительно его будущего развития, заключили в издании.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики
17 мая, 13:36
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала