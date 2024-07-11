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СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада - 11.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует из исследования Bloomberg Economics. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:29+0300
2024-07-11T15:29+0300
2024-07-11T15:31+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует из исследования Bloomberg Economics.Несмотря на большие надежды на восстановление после пандемии и недавнего энергетического кризиса, результаты проведенного в четверг анализа свидетельствуют о том, что половина из предполагаемого 7-процентного спада промышленной активности сохранится, говорится в материале."Следует ожидать циклического восстановления промышленности по мере смягчения денежно-кредитной политики и возвращения спроса", — отметил экономист Мартин Адеммер.Тем не менее, возврат к прежнему уровню активности не предвидится. Моделирование показывает замедление роста производства до 0,5% в прошлом году с 1,5% в 2019 году, что приведет к дефициту производственного потенциала на 3,5%.Восстановление производственного сектора остается слабым, и последние данные указывают на снижение объемов промышленного производства и заказов, что вызывает опасения относительно его будущего развития, заключили в издании.
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германия
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
Bloomberg: промышленность ФРГ вряд ли полностью избавится от последствий спада
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Промышленность Германии продолжает страдать от последствий спада и вряд ли сможет полностью от него оправиться, следует
из исследования Bloomberg Economics.
Несмотря на большие надежды на восстановление после пандемии и недавнего энергетического кризиса, результаты проведенного в четверг анализа свидетельствуют о том, что половина из предполагаемого 7-процентного спада промышленной активности сохранится, говорится в материале.
"Следует ожидать циклического восстановления промышленности по мере смягчения денежно-кредитной политики и возвращения спроса", — отметил экономист Мартин Адеммер.
Тем не менее, возврат к прежнему уровню активности не предвидится. Моделирование показывает замедление роста производства до 0,5% в прошлом году с 1,5% в 2019 году, что приведет к дефициту производственного потенциала на 3,5%.
Восстановление производственного сектора остается слабым, и последние данные указывают на снижение объемов промышленного производства и заказов, что вызывает опасения относительно его будущего развития, заключили в издании.
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