Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240711/germaniya-850026316.html
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "хорошим решением" планы США по размещению дальнобойных систем вооружения на территории Германии. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:34+0300
2024-07-11T17:34+0300
вооружения
германия
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "хорошим решением" планы США по размещению дальнобойных систем вооружения на территории Германии. "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", — сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. На вопрос о том, не втянет ли решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Олаф Шольц ответил, что Россия "невероятно вооружилась", в том числе и системами, угрожающими Европе. По его словам, размещение американских ракет поможет сдерживать Россию.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.
https://1prime.ru/20240711/rakety-850010407.html
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_404:0:5951:4160_1920x0_80_0_0_3b39ef21062bab5adde379ff6717e57c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, оружие
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, оружие
17:34 11.07.2024
 
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии

Шольц считает "хорошим решением" планы США по размещению ударных систем в ФРГ

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "хорошим решением" планы США по размещению дальнобойных систем вооружения на территории Германии.
"США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", — сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.
На вопрос о том, не втянет ли решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Олаф Шольц ответил, что Россия "невероятно вооружилась", в том числе и системами, угрожающими Европе. По его словам, размещение американских ракет поможет сдерживать Россию.
Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.
Флаг США
Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии
10:49
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯСШАоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала