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Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии

Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "хорошим решением" планы США по размещению дальнобойных систем вооружения на территории Германии. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:34+0300

2024-07-11T17:34+0300

2024-07-11T17:34+0300

вооружения

германия

сша

оружие

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "хорошим решением" планы США по размещению дальнобойных систем вооружения на территории Германии. "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", — сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. На вопрос о том, не втянет ли решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Олаф Шольц ответил, что Россия "невероятно вооружилась", в том числе и системами, угрожающими Европе. По его словам, размещение американских ракет поможет сдерживать Россию.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.

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германия, сша, оружие