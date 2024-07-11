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В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии
Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:10+0300
2024-07-11T20:10+0300
вооружения
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БЕРЛИН, 11 июл - ПРАЙМ. Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт. "Это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия через использование немецкой земли в качестве плацдарма. Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации", - заявил Шмидт. Он пояснил, что правительство может принять такие меры без согласования, но если план о размещении ракет внесут в комитеты обороны и внешней политики парламента Германии, то противники этого меньшинства в Бундестаге.АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
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россия, германия, сша, нато
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, НАТО
20:10 11.07.2024
 
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии

Депутат АдГ: США намерены использовать ФРГ в качестве плацдарма против РФ

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 11 июл - ПРАЙМ. Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт.
"Это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия через использование немецкой земли в качестве плацдарма. Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации", - заявил Шмидт.
Он пояснил, что правительство может принять такие меры без согласования, но если план о размещении ракет внесут в комитеты обороны и внешней политики парламента Германии, то противники этого меньшинства в Бундестаге.
АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
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Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
 
ВооруженияРОССИЯГЕРМАНИЯСШАНАТО
 
 
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