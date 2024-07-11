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США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:05+0300
2024-07-11T18:05+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Это потребует (от властей США - ред.) широкого набора фискальных мер", - сообщила она на брифинге на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость снижения американского госдолга и бюджетного дефицита. Козак добавила, что в ближайшие недели в МВФ планируют представить детальные предложения по мерам снижения госдолга и дефицита бюджета США. Ранее в МВФ заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html
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мвф, сша, госдолг, госдолг сша
МВФ, США, госдолг, госдолг США
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
МВФ: США нужно применить набор фискальных инструментов для снижения госдолга
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Это потребует (от властей США - ред.) широкого набора фискальных мер", - сообщила она на брифинге на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость снижения американского госдолга и бюджетного дефицита.
Козак добавила, что в ближайшие недели в МВФ планируют представить детальные предложения по мерам снижения госдолга и дефицита бюджета США.
Ранее в МВФ заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США