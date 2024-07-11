Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/gosdolg-850027684.html
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:05+0300
2024-07-11T18:05+0300
мвф
сша
госдолг
госдолг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Это потребует (от властей США - ред.) широкого набора фискальных мер", - сообщила она на брифинге на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость снижения американского госдолга и бюджетного дефицита. Козак добавила, что в ближайшие недели в МВФ планируют представить детальные предложения по мерам снижения госдолга и дефицита бюджета США. Ранее в МВФ заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, сша, госдолг, госдолг сша
МВФ, США, госдолг, госдолг США
18:05 11.07.2024
 
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ

МВФ: США нужно применить набор фискальных инструментов для снижения госдолга

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Это потребует (от властей США - ред.) широкого набора фискальных мер", - сообщила она на брифинге на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость снижения американского госдолга и бюджетного дефицита.
Козак добавила, что в ближайшие недели в МВФ планируют представить детальные предложения по мерам снижения госдолга и дефицита бюджета США.
Ранее в МВФ заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США
2 июля, 17:21
 
МВФСШАгосдолггосдолг США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала