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США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ

США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ - 11.07.2024, ПРАЙМ

США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ

Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T18:05+0300

2024-07-11T18:05+0300

2024-07-11T18:05+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Это потребует (от властей США - ред.) широкого набора фискальных мер", - сообщила она на брифинге на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость снижения американского госдолга и бюджетного дефицита. Козак добавила, что в ближайшие недели в МВФ планируют представить детальные предложения по мерам снижения госдолга и дефицита бюджета США. Ранее в МВФ заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.

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