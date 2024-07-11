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Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:11+0300
2024-07-11T15:11+0300
2024-07-11T15:11+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного вице-президента по инжинирингу "АвтоВАЗа". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", — говорится в указе.АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равняться Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм. Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров.
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россия, владимир путин, гражданство, атом
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, гражданство, Атом
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику Харальду Грюбелю электрокара "Атом"
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного вице-президента по инжинирингу "АвтоВАЗа".
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", — говорится в указе.
АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом".
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"
Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равняться Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм. Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров.