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Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - 11.07.2024, ПРАЙМ

Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T15:11+0300

2024-07-11T15:11+0300

2024-07-11T15:11+0300

политика

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владимир путин

гражданство

атом

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного вице-президента по инжинирингу "АвтоВАЗа". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", — говорится в указе.АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равняться Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм. Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров.

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россия, владимир путин, гражданство, атом