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Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:11+0300
2024-07-11T15:11+0300
политика
россия
владимир путин
гражданство
атом
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного вице-президента по инжинирингу "АвтоВАЗа". "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", — говорится в указе.АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом". Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равняться Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм. Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров.
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россия, владимир путин, гражданство, атом
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, гражданство, Атом
15:11 11.07.2024
 
Путин дал российское гражданство разработчику электрокара "Атом"

Путин дал российское гражданство разработчику Харальду Грюбелю электрокара "Атом"

© РИА Новости . Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба "Атом"
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительному директору АО "Кама" Харальду Грюбелю, ранее занимавшему должность исполнительного вице-президента по инжинирингу "АвтоВАЗа".
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии", — говорится в указе.
АО "Кама" занимается разработкой российского электромобиля "Атом".
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
Российский электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Глава КАМАЗа раскрыл сроки начала массового производство электрокара "Атом"
21 мая, 12:23
Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равняться Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм. Отмечается, что "Атом" сможет разгоняться до 100 километров в час всего лишь за восемь секунд, а запас хода составляет 500 километров.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутингражданствоАтом
 
 
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