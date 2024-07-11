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Роскачество выявило недовес в некоторых марках гречки
Роскачество выявило недовес в некоторых марках гречки - 11.07.2024, ПРАЙМ
Роскачество выявило недовес в некоторых марках гречки
Роскачество обнаружило недовес в гречневой крупе марок "Лента", "Вишневый сад" и "Красная цена", передает РБК со ссылкой на данные исследования. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:35+0300
2024-07-11T10:35+0300
2024-07-11T10:35+0300
экономика
россия
гречка
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Роскачество обнаружило недовес в гречневой крупе марок "Лента", "Вишневый сад" и "Красная цена", передает РБК со ссылкой на данные исследования.Отмечается, что эксперты Роскачества также обнаружили несоответствия между фактической и указанной массовой долей белка и углеводов в крупах некоторых других марок, таких как "Пассим", "Теплые традиции", ЗАО "Цитадель", "Лавровская".Кроме того, некоторые марки, такие как "Лавровская", содержат недостоверное количество железа, калия, фосфора и витаминов В1 и В2. Некоторые крупы также содержат большое количество дробленого зерна, что может повлиять на процесс приготовления.
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россия, гречка
Экономика, РОССИЯ, гречка
Роскачество выявило недовес в некоторых марках гречки
Роскачество: в гречке "Лента", "Вишневый сад" и "Красная цена" обнаружен недовес
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Роскачество обнаружило недовес в гречневой крупе марок "Лента", "Вишневый сад" и "Красная цена", передает
РБК со ссылкой на данные исследования.
Отмечается, что эксперты Роскачества также обнаружили несоответствия между фактической и указанной массовой долей белка и углеводов в крупах некоторых других марок, таких как "Пассим", "Теплые традиции", ЗАО "Цитадель", "Лавровская".
Кроме того, некоторые марки, такие как "Лавровская", содержат недостоверное количество железа, калия, фосфора и витаминов В1 и В2. Некоторые крупы также содержат большое количество дробленого зерна, что может повлиять на процесс приготовления.
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