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Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США
Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США
В четверг европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне поступления новых корпоративных отчетов, хотя основное внимание уделяется данным по инфляции в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:54+0300
2024-07-11T11:54+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В четверг европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне поступления новых корпоративных отчетов, хотя основное внимание уделяется данным по инфляции в США, которые помогут определить время первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,2% благодаря росту сектора товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.Сегодня все внимание будет приковано к данным по потребительским ценам в США, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу. Как ожидается, они покажут, что общая инфляция в июне замедлилась до 3,1% с 3,3% в предыдущем месяце.Между тем инфляция потребительских цен в Германии снизилась до 2,5% в июне, подтвердив предварительные данные. Возможность очередного снижения ставки Европейского центрального банка в сентябре сохраняется.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:54 11.07.2024
 

Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В четверг европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне поступления новых корпоративных отчетов, хотя основное внимание уделяется данным по инфляции в США, которые помогут определить время первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,2% благодаря росту сектора товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.
Сегодня все внимание будет приковано к данным по потребительским ценам в США, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу. Как ожидается, они покажут, что общая инфляция в июне замедлилась до 3,1% с 3,3% в предыдущем месяце.
Между тем инфляция потребительских цен в Германии снизилась до 2,5% в июне, подтвердив предварительные данные. Возможность очередного снижения ставки Европейского центрального банка в сентябре сохраняется.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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