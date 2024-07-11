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Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США

Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 растет перед данными по инфляции в США

В четверг европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне поступления новых корпоративных отчетов, хотя основное внимание уделяется данным по инфляции в... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:54+0300

2024-07-11T11:54+0300

2024-07-11T11:54+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В четверг европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне поступления новых корпоративных отчетов, хотя основное внимание уделяется данным по инфляции в США, которые помогут определить время первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,2% благодаря росту сектора товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.Сегодня все внимание будет приковано к данным по потребительским ценам в США, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу. Как ожидается, они покажут, что общая инфляция в июне замедлилась до 3,1% с 3,3% в предыдущем месяце.Между тем инфляция потребительских цен в Германии снизилась до 2,5% в июне, подтвердив предварительные данные. Возможность очередного снижения ставки Европейского центрального банка в сентябре сохраняется.

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рынки, фондовые рынки европы