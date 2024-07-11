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Мировые фондовые рынки на рекордных отметках перед данными о инфляции в США

Мировые фондовые рынки на рекордных отметках перед данными о инфляции в США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые рынки на рекордных отметках перед данными о инфляции в США

В четверг ключевой глобальный фондовый индекс достиг новых исторических максимумов, в то время как трейдеры ожидали данных по США, которые, как ожидается,... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:12+0300

2024-07-11T14:12+0300

2024-07-11T14:12+0300

рынки

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В четверг ключевой глобальный фондовый индекс достиг новых исторических максимумов, в то время как трейдеры ожидали данных по США, которые, как ожидается, укажут на ослабление инфляции и подготовят почву для того, чтобы ФРС начала свой долгожданный цикл снижения процентных ставок уже в сентябре.Сегодняшний день обещает быть напряженным. Помимо индекса потребительских цен (CPI) в США, на Уолл-стрит стартовал сезон отчетности. В Великобритании вышли позитивные данные по ВВП, а ряд центральных банков скорректировали процентные ставки.На торгах утром основные европейские индексы выросли на 0,4%-0,7%, а ключевые индексы США и Японии достигли рекордных максимумов. В результате основной мировой индекс MSCI достиг нового пика.Рынки облигаций и доллар в целом оставались стабильными, в результате чего иена удержалась около отметки 161 за доллар и вблизи самых низких уровней за последние десятилетия, а фунт поднялся до четырехмесячного максимума."Не стоит удивляться всплеску оптимизма в отношении фунта, поскольку данные по ВВП оказались благоприятными, обстановка в правительстве после выборов представляется стабильной, а Британия вышла в финал Чемпионата Европы по футболу", - сказал Кит Джукс из Societe Generale.Японский индекс Nikkei в четверг вырос на 1% и достиг рекордной отметки 42 426 пунктов, ключевой тайваньский индикатор также достиг исторического максимума, а австралийский ASX 200 закрылся в непосредственной близости от своего рекордного уровня.После очередного взлета акций Nvidia и других тяжеловесов Уолл-стрит индексы Nasdaq и S&P 500 закрылись на новых максимумах."Главным фактором является перспектива снижения процентных ставок, - сказал Шейн Оливер, главный экономист и руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP в Сиднее. – Благоприятные данные по инфляции будут одной из выполненных задач Пауэлла".Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в палате представителей в среду, что "дополнительные позитивные данные" будут служить основанием для снижения ставки. Котировки фьючерсов предполагают, что вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет около 75%.По прогнозам экономистов, годовой индекс потребительских цен в США замедлился до 3,1% в июне с 3,3% в мае.Банк Кореи оставил процентные ставки на прежнем уровне, но не стал предупреждать об инфляции, а глава Банка Ри Чанг-йонг заявил журналистам, что пора готовиться к снижению ставок. Центробанк Малайзии также оставил ставки на прежнем уровне.Позднее сегодня начнется американский сезон отчетности: Delta Air Lines и PepsiCo представят результаты в четверг, а в пятницу за ними последуют результаты банков.Тем временем китайский юань поднялся с почти восьмимесячного минимума до 7,2701 за доллар.Китайские индексы подхватили рыночный импульс, но из-за неутешительных данных и предположений о пошлинах на основных экспортных рынках страны ралли не смогло удержаться. В понедельник должны выйти данные по ВВП Китая.В Европе фунт достиг 4-месячного максимума 1,2874 доллара после того, как данные по ВВП Великобритании превзошли ожидания, а главный экономист Банка Англии в среду высказался о сроках снижения ставок более неопределенно, чем ожидали многие трейдеры.Евро также вырос, до 1,0847 доллара.Иена опустилась до 161,7 иены за доллар. Данные показали, что заказы на основное машинное оборудование в Японии неожиданно снизились второй месяц подряд, что поставило под сомнение ожидания повышения процентных ставок.Новозеландский доллар нашел поддержку на 200-дневной скользящей средней и торговался на уровне 0,6095 доллара США. Австралийский доллар вырос на 0,2% до шестимесячного максимума 0,6763 доллара США.Доходность казначейских облигаций в Европе оставалась стабильной. Доходность 2-летних гособлигаций США держалась на уровне 4,62%, а доходность 10-летних облигаций - на уровне 4,29%.Цены на нефть выросли на сигналах о высоком спросе на бензин в США. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или на 0,2%, до 85,24 доллара за баррель. Американская нефть подорожала на 20 центов, или на 0,25%, до 82,30 доллара за баррель.Золото также подорожало на 0,5% до 2381 доллара за унцию. После падения на прошлой неделе биткоин закрепился в районе 58 900 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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