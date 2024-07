https://1prime.ru/20240711/indiya-850015980.html

Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ

2024-07-11T12:42+0300

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индийская корпорация нефти и природного газа ONGC намеревается получить разрешение от США на вывоз нефти из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. "Индийская Oil and Natural Gas Corp обратилась в Управление по контролю за иностранными активами США за разрешением на вывоз нефти из Венесуэлы", - сообщает агентство. Неназванный источник отметил, что ONGC настроена оптимистично по поводу получения разрешения. Издание также отмечает, что ONGC пытается вернуть 500 миллионов долларов в виде дивидендов, ожидаемых с 2014 года, за свою долю в венесуэльских проектах, а также добивается получения нефти вместо денег. Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) - ведущая индийская нефтегазовая компания, на которую приходится 71% внутренней добычи в стране. Компания основана в 1956 году. Штат компании насчитывает почти 27 тысяч человек. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что США в своем стремлении контролировать мировой рынок энергоресурсов используют санкции и другие доступные им инструменты. По его словам, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, отметил он. Президент страны Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.

