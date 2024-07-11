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Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ
Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ
Индийская корпорация нефти и природного газа ONGC намеревается получить разрешение от США на вывоз нефти из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:42+0300
2024-07-11T12:42+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индийская корпорация нефти и природного газа ONGC намеревается получить разрешение от США на вывоз нефти из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. "Индийская Oil and Natural Gas Corp обратилась в Управление по контролю за иностранными активами США за разрешением на вывоз нефти из Венесуэлы", - сообщает агентство. Неназванный источник отметил, что ONGC настроена оптимистично по поводу получения разрешения. Издание также отмечает, что ONGC пытается вернуть 500 миллионов долларов в виде дивидендов, ожидаемых с 2014 года, за свою долю в венесуэльских проектах, а также добивается получения нефти вместо денег. Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) - ведущая индийская нефтегазовая компания, на которую приходится 71% внутренней добычи в стране. Компания основана в 1956 году. Штат компании насчитывает почти 27 тысяч человек. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что США в своем стремлении контролировать мировой рынок энергоресурсов используют санкции и другие доступные им инструменты. По его словам, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, отметил он. Президент страны Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.
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индия, сша, венесуэла, нефть
Энергетика, ИНДИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нефть
12:42 11.07.2024
 
Индийская ONGC добивается разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы, пишет СМИ

Reuters: индийская ONGC добивается от США разрешения на вывоз нефти из Венесуэлы

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Индийская корпорация нефти и природного газа ONGC намеревается получить разрешение от США на вывоз нефти из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли.
"Индийская Oil and Natural Gas Corp обратилась в Управление по контролю за иностранными активами США за разрешением на вывоз нефти из Венесуэлы", - сообщает агентство.
Неназванный источник отметил, что ONGC настроена оптимистично по поводу получения разрешения. Издание также отмечает, что ONGC пытается вернуть 500 миллионов долларов в виде дивидендов, ожидаемых с 2014 года, за свою долю в венесуэльских проектах, а также добивается получения нефти вместо денег.
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) - ведущая индийская нефтегазовая компания, на которую приходится 71% внутренней добычи в стране. Компания основана в 1956 году. Штат компании насчитывает почти 27 тысяч человек.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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Вчера, 16:23
Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что США в своем стремлении контролировать мировой рынок энергоресурсов используют санкции и другие доступные им инструменты. По его словам, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, отметил он.
Президент страны Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.
 
ЭнергетикаИНДИЯСШАВЕНЕСУЭЛАНефть
 
 
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